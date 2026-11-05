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Третият кръг от Лигата на конференциите предлага 18 мача от Андора до Алмати

  • 5 ное 2026 | 07:28
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Третият кръг от Лигата на конференциите предлага 18 мача от Андора до Алмати

Третият кръг от основната фаза на Лигата на конференциите предлага 18 мача на 5 ноември, разделени в два блока – от 19:45 и от 22:00 часа. ЦСКА гостува на водача Панатинайкос във втория блок само с 1 точка от двата си досегашни мача. От по-ранните двубои внимание заслужават Аталанта срещу Кайрат, Мидтиланд срещу Аякс и Трабзонспор срещу Фрайбург, в който турският тим пази пълния си актив, а Цървена звезда приема андорския Интер Ескалдес в опит да навакса слабото си начало. Във втория блок Монако посреща Нордшеланд, Хетафе приема Брайтън, а Сент Трюиден излиза срещу безгрешния Бран.

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