Ланс Строл пропуска срещите с медиите в Бразилия заради вирусна инфекция

Пилотът на Астън Мартин Ланс Строл няма да вземе участие в традиционните медийни изяви в четвъртък преди Гран При на Сао Пауло. Канадският състезател все още се възстановява от вирусно заболяване, с което се е заразил по време на състезателния уикенд в Мексико Сити.

Строл отпадна рано от надпреварата на пистата „Ерманос Родригес“, а малко след това са се появили първите симптоми. От отбора взеха решение да го освободят от задълженията му в падока на „Интерлагос“ като предпазна мярка, за да му осигурят оптимално време за почивка.

Ayrton 💛💚 #F1 #BrazilGP https://t.co/t8hbGvwXHh — Formula 1 (@F1) November 4, 2026

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Неговото място на втората официална пресконференция на пилотите ще бъде заето от съотборника му Фернандо Алонсо, който ще поеме допълнителните ангажименти към журналистите.

От тима на Астън Мартин публикуваха официално съобщение, в което разясниха ситуацията около състоянието на Строл:

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„Ланс ще пропусне днешния медиен ден, тъй като продължава да се възстановява от вирусна инфекция, прихваната в Мексико. Възстановяването му върви добре и сме напълно уверени, че той ще се завърне в падока в петък.“

Канадецът не е единственият състезател, поразен от здравословни проблеми по време на натоварената серия от стартове между Мексико и Бразилия. Това дълго пътуване в календара на Формула 1 неведнъж е водило до преумора и заболявания както сред пилотите, така и сред персонала на отборите.

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Миналата седмица Кими Антонели и Валтери Ботас също не присъстваха на медийния ден в Мексико Сити заради заболяване, докато Серхио Перес се почувства зле в петъчния ден и се наложи да отмени участието си в среща с феновете и пред медиите.

Към момента от Астън Мартин подчертават, че участието на Ланс Строл в петъчните свободни тренировки на пистата не е под въпрос, а днешното му отсъствие е единствено разумна превенция преди началото на същинските действия на трасето.

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Снимки: Gettyimages