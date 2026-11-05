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Антонели се срещна със семейството на Айртон Сена в Сао Пауло

  • 5 ное 2026 | 14:59
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Новият световен шампион във Формула 1 Кими Антонели направи емоционално посещение при семейството на легендарния Айртон Сена в Бразилия. Преди началото на състезателния уикенд за Гран При на Сао Пауло младият пилот получи специалната възможност да седне в един от емблематичните болиди на трикратния първенец от периода му в Лотус.

Срещата се състоя непосредствено след като Антонели си осигури световната титла за 2026 година в Мексико. Това събитие го доближи максимално до състезателя, чийто състезателен номер избра да носи при влизането си в шампионата. Пилотът на Мерцедес се състезава с номер 12 като жест на признателност към Сена, който караше с него по време на престоя си в Лотус и в началото на кариерата си в Макларън. Антонели неведнъж е заявявал, че бразилският идол е неговото най-голямо вдъхновение от детството.

От Мерцедес разкриха: Антонели е бил на косъм от отпадане в Мексико
От Мерцедес разкриха: Антонели е бил на косъм от отпадане в Мексико

„Незабравим ден. Ще нося тези спомени със себе си завинаги", написа Антонели след визитата. Той изрази своята благодарност към семейство Сена и призна, че ще му бъде необходимо време, за да осмисли напълно преживяното. На публикуваните кадри се вижда как той е заел място в кокпита на историческия Лотус, а наблизо е поставен добре познатият жълт шлем на Сена.

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Моментът придава красива символика на предстоящото състезание. Антонели пристига на пистата „Интерлагос“ за първия си старт като световен шампион, носейки същия номер, който го свързва със Сена много преди самият той да стигне до върха на моторните спортове.

Освен това, Антонели отново посети и гроба на Айртон Сена в Сао Пауло, придружен от по-малката си сестра и родителите му.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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