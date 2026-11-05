Тото Волф очаква още една световна титла в неделя

Шефът на Мерцедес Тото Волф подчерта, че амбициите на тима през настоящата кампания във Формула 1 далеч не приключват със спечелената от Кими Антонели световна титла при пилотите. Австриецът бе категоричен, че отборът има „още работа“, насочвайки пълната си концентрация към битката при конструкторите на пистата „Интерлагос“ този уикенд.

Антонели си осигури дебютния трофей при пилотите още в Мексико Сити в неделя, завършвайки трети зад Макс Верстапен и Люис Хамилтън. С това италианецът си гарантира шампионския триумф четири състезания преди края на сезона и се превърна в най-младия световен първенец в историята на Формула 1.

It's always an emotional moment when you cross the line as world champion... Just ask Kimi, Seb, Lewis, Jenson, Lando, Max, and Nico 🥹 #F1 #MexicoGP https://t.co/UVfPztTTKl — Formula 1 (@F1) November 4, 2026

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Преди началото на надпреварата за Голямата награда на Сао Пауло, Мерцедес има аванс от 126 точки пред преследвачите от Ферари в класирането при конструкторите. Базираният в Бракли тим ще грабне титлата, ако запише поне с три точки повече от Скудерията в хода на уикенда. От своя страна, Ферари се нуждае от точков превес от поне четири пункта, за да запази интригата жива и за старта в Лас Вегас.

Италианският отбор спечели повече точки от Мерцедес в последните четири състезателни уикенда, въпреки инцидента в първата обиколка между Хамилтън и Шарл Льоклер в Мексико.

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Оценявайки триумфа на Антонели и представянето на другия пилот в тима – Джордж Ръсел, Волф сподели:

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„Уикендът в Мексико бе изключително специален за Кими и целия екип. Да спечелиш световната титла е невероятно постижение, особено на този етап от кариерата, и той напълно заслужи този миг. При Джордж е напълно естествено да има разочарование. Той е твърде самокритичен, но през целия сезон се състезава на изключително високо ниво и отново демонстрира класата, която всички знаем, че притежава. Имаше фактори извън неговия контрол, които не бяха в негова полза, а ние невинаги му предоставяхме болид, с който да разгърне потенциала си. Въпреки това начинът, по който той продължава да се бори и да помага на отбора, говори красноречиво за характера му.“

Ръководителят на Мерцедес бързо пренасочи вниманието към предстоящото сериозно изпитание в Бразилия.

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„Фокусът ни вече изцяло е насочен към Сао Пауло. Влязохме в този сезон с амбицията да спечелим и двата шампионата, така че пред нас все още има задача за изпълнение. Титлата при конструкторите е отражение на труда на целия колектив – както на самата писта, така и на хората във фабриките в Бракли и Брикуърт, затова спечелването ѝ ще означава страшно много за всички нас. Все още обаче нищо не е спечелено. Уикендите на „Интерлагос“ винаги са изключително тежки и изискват максимална концентрация, като място за грешки почти няма. Трябва да бъдем безкомпромисни още от първата тренировъчна сесия и да направим всичко възможно, за да си тръгнем и с двата шампионски трофея този сезон.“

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

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Снимки: Gettyimages