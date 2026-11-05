Леклер и Хамилтън успяха да ядосат и президента на Ферари

Президентът на Ферари Джон Елкан е силно раздразнен от инцидента в първата обиколка между Люис Хамилтън и Шарл Лeклер по време на Голямата награда на Мексико Сити. Според редица италиански издания напрежението вече е достигнало до най-високото ръководство на компанията точно преди състезанието на пистата „Интерлагос“ тази седмица – мястото, където преди година Елкан публично призова двамата си пилоти „да говорят по-малко“.

До момента общественото внимание бе насочено главно към ръководителя на отбора Фред Васьор, който отхвърли обясненията на Лeклер за инцидента. Последните информации от Апенините обаче сочат, че недоволството далеч надхвърля пределите на отбора на пистата.

It's always an emotional moment when you cross the line as world champion... Just ask Kimi, Seb, Lewis, Jenson, Lando, Max, and Nico 🥹 #F1 #MexicoGP https://t.co/UVfPztTTKl — Formula 1 (@F1) November 4, 2026

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Елкан е недоволен от видяното и чутото

Италианският журналист Джулиано Дукеса от AutoRacer.it съобщи, че Елкан е останал изключително разочарован от събитията по време и след надпреварата в Мексико. Вътрешният сблъсък лиши Ферари от потенциална победа и дори от възможността за двойна победа. Хамилтън стартира от полпозишън – негов първи за Скудерията, но след инцидента Лeклер получи наказание от пет секунди, Макс Верстапен спечели състезанието, а британецът и монегаскът завършиха съответно втори и четвърти.

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Изданието Virgilio също отбелязва, че президентът на Ферари, който непрекъснато подчертава важността на единството в тима, е бил сериозно ядосан от случилото се.

Водещата на Sky Италия Мара Санджорджо сподели подобна позиция: „Васьор разкритикува публично и двамата си състезатели в Мексико, а Елкан със сигурност не остана доволен от видяното, особено след като пропуснатите възможности започват да се натрупват.“

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Други анализи в Италия стигат още по-далеч, прехвърляйки част от вината върху самия Елкан. Според тях той е допуснал грешка, привличайки Люис Хамилтън в Маранело, без преди това да се раздели с Шарл Леклер или ясно да утвърди монегаска като безспорен лидер на проекта.

Бившият шеф на тима Маурицио Аривабене даде своята категорична оценка в ефира на Sky Италия: „В решителния момент и двамата натиснаха спирачките твърде късно, но Люис имаше нужния опит да остане на пистата, докато Леклер сам се постави в нелепа ситуация.“

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Предупреждението на Елкан в Бразилия от миналата година

Това не е първият случай, в който търпението на Елкан към пилотите се изчерпва именно около уикенда в Бразилия. През 2025 година Хамилтън и Леклер отпаднаха от Голямата награда на Сао Пауло, което доведе до срив на Ферари от второ до четвърто място при конструкторите. На следващия ден, по време на събитие в Рим, свързано със Зимните олимпийски игри Милано Кортина, Елкан определи представянето като огромно разочарование. Тогава той заяви, че пилотите трябва да се съсредоточат върху карането и да говорят по-малко, допълвайки: „Нужни са ни състезатели, които не мислят за себе си, а мислят за Ферари.“

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"Да се съсредоточат върху карането и да говорят по-малко", Джон Елкан за пилотите на Ферари.

Седмица и половина по-късно в Лас Вегас двамата пилоти се опитаха да омаловажат тези думи. „С Джон разговаряме всяка седмица“, заяви тогава Хамилтън, докато Леклер бе категоричен: „Гледаме в една посока и ще направя абсолютно всичко по силите си, за да върна Ферари на върха.“

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Леклер пропуска медийните си изяви в Бразилия

Този уикенд неудобните въпроси към единия от пилотите ще се забавят. Леклер ще пропусне медийните си задължения днес на пистата „Интерлагос“, след като спешно отпътува за Монако веднага след надпреварата в Мексико за раждането на дъщеря си Бианка. Той обаче ще се присъедини към отбора навреме за състезателните сесии.

🚨 TENSIONS RISING AT FERRARI! Ferrari president John Elkann is reportedly unhappy with what he saw and heard following the clash between Lewis Hamilton and Charles Leclerc in Mexico. According to Giuliano Duchessa, Ferrari can no longer leave it to its drivers to establish their own rules of engagement. Fred Vasseur is furious, and the team faces growing pressure to prevent further victories and podiums from slipping away through internal battles. Ferrari heads to Brazil knowing this situation needs to be addressed. (via. @GiulyDuchessa) #F1 — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 2, 2026

Въпреки това напрежението заплашва да прерасне в поредния публичен скандал за Скудерията. Голямата награда на Сао Пауло ще покаже дали раздразнението на Елкан ще доведе до реални последствия. Президентът все още не е коментирал публично събитията от Мексико, но точно на „Интерлагос“ преди година той реши да наруши мълчанието си.

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Снимки: Gettyimages