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Левски посреща Ягелония с амбиция за втора поредна победа в Лига Европа

  • 5 ное 2026 | 08:10
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Левски посреща Ягелония с амбиция за втора поредна победа в Лига Европа
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Слушай на живо: Левски - Ягелония

Отборът на Левски приема Ягелония в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Срещата на стадион "Васил Левски" стартира в 19:45 часа. Главен съдия ще бъде албанецът Енея Йорги, а за системата ВАР ще отговаря италианецът Даниеле Довери.

"Сините" излизат с амбицията да запишат втори пореден успех в турнира след победата с 2:1 при гостуването на Виктория (Пилзен). Отборът на Хулио Веласкес има четири точки след първите три кръга и заема 17-ото място във временното класиране. Нови три точки биха укрепили позициите на столичани в борбата за продължаване към елиминациите.

Левски започна участието си в основната фаза с поражение от Залцбург с 0:1, след което стигна до равенство 1:1 като гост на НЕК. Победата в Чехия даде допълнителна увереност на българския шампион, който сега ще опита да зарадва привържениците си и с първи домакински успех в тази фаза на надпреварата.

Столичани се завръщат пред собствена публика след серия от шест поредни гостувания във всички турнири. Последното от тях донесе драматична победа с 1:0 над Дунав в Русе. Мустафа Сангаре се разписа в третата минута на добавеното време и осигури важните три точки за "сините" в първенството.

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Ягелония пристига в София с точка по-малко от Левски. Полският тим започна с поражение с 1:2 при гостуването на Олимпиакос, след което победи Арарат-Армения с 3:1. В третия кръг обаче отборът от Бялисток загуби у дома от Андерлехт с 0:3.

Домакините ще разчитат и на сериозна подкрепа от трибуните. По информация от сряда продадените билети са около 22 000, което обещава страхотна атмосфера на стадион "Васил Левски". 500 пък са продадените пропуски за гостуващите фенове.

500 поляци срещу 22 000 сини фенове на „Васил Левски“
500 поляци срещу 22 000 сини фенове на „Васил Левски“

ЛЕВСКИ – ЯГЕЛОНИЯ

Стадион: "Васил Левски", София
Главен съдия: Енея Йорги (Албания)
ВАР: Даниеле Довери (Италия)
Начало: 19:45 часа

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