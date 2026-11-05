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От Мерцедес разкриха: Кими Антонели е бил на косъм от отпадане в Мексико

  • 5 ное 2026 | 12:53
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От Мерцедес потвърдиха, че новият световен шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели е бил на крачка от драматично отпадане в заключителните обиколки на Гран при на Мексико Сити заради сериозна техническа повреда.

Младият пилот подпечата първата си световна титла във Формула 1 четири състезания преди края на шампионата, като финишира на трета позиция зад Макс Верстапен с Ред Бул и Люис Хамилтън с Ферари. Триумфът му обаче е бил изложен на огромна опасност броени километри преди карирания флаг.

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В интервю за подкаста High Performance Racing заместник-директорът на Мерцедес Брадли Лорд сподели, че в болида W17 на италианеца се е появил опасен теч на масло в самия край на неделната надпревара.

„След финала прибрахме автомобила в бокса и когато свалихме пода, всичко отдолу беше покрито с масло. Картерът беше спукан, а Кими ни каза, че около четири обиколки преди края е усетил как двигателят губи мощност. Бяхме на ръба на отпадането, но колата все пак издържа“, заяви Лорд.

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За Антонели целият уикенд премина под знака на сериозни изпитания. Новокоронованият шампион страдаше от вирусна инфекция, която го извади от медийния ден в четвъртък, а в събота претърпя и разочароваща квалификация.

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Най-младият първенец в историята на Формула 1 не спомена за техническите си перипетии по време на официалната пресконференция на ФИА, но не скри, че е бил завладян от сълзи зад волана, осъзнавайки, че детската му мечта се сбъдва.

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„Знаех колко близо съм до трофея, но целта беше да завърша силно. Уикендът беше труден физически, а и емоциите взеха връх. В последната обиколка просто върнах газта, защото от сълзи не виждах трасето. Казах си, че трябва да намаля, за да не катастрофирам накрая. Още в предпоследния тур загубих около две секунди заради плача. През ума ми минаха всички спомени от картинга до днешния ден. Когато пресякох линията, излях всичко от себе си — това беше сбъдването на най-голямата ми мечта“, развълнувано сподели Антонели.

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Снимки: Gettyimages

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