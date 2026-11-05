Кой ще кара третата кола на Тойота в стартовете без Рованпера?

Японският производител Тойота обяви състава си от шестима пилоти за следващия сезон в Световния рали шампионат, но един от тях ще кара само с частична програма. Това повдига въпроса кой ще заема мястото зад волана в състезанията, в които Кале Рованпера няма да участва.

Двукратният световен шампион ще кара редом с Ойт Танак и Такамото Кацута за тима на Газу Рейсинг Тойота с автомобил GR Yaris Rally1. В същото време техните съотборници Елфин Еванс, Оливър Солберг и Сами Паяри ще защитават цветовете на Тойота Рейсинг с машини GR Celica Rally1.

.@KalleRovanpera opens up on his return to elite rallying 👉 https://t.co/35yv5x6jZL #WRC | #ToyotaGAZOORacing https://t.co/xF2kH2lbK4 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 4, 2026

Завръщането на Рованпера в WRC: Една вечеря и три бутилки вино!

Себастиен Ожие не присъства на официалното представяне на тима, но спортният директор Кай Линдстрьом бе категоричен, че бившият шампион остава важна фигура за отбора и има голямо желание да се включи в избрани стартове догодина. Французинът обаче няма да поеме всички състезания, които Рованпера ще пропусне.

Шефът на отбора Яри-Мати Латвала разясни стратегията на тима пред Dirtfish:

Защо Тойота ще използва два различни модела в WRC?

„Идеята е да разполагаме с шестима пилоти във всяко рали. В Тойота Рейсинг имаме трима постоянни състезатели. В Газу Рейсинг Тойота разчитаме на двама твърди пилоти и едно свободно място. Кале Рованпера ще кара в приблизително половината от сезона. За Себастиен Ожие все още няма окончателно решение, но става въпрос за няколко състезания. Освен това ще предложим позицията на млади таланти, които показват добри резултати, като решенията ще вземаме в хода на кампанията. Искаме да им дадем възможност да карат автомобил Rally1.“

Рованпера: Новите WRC автомобили са по-различни

Латвала уточни, че кандидатите не е задължително да идват директно от програмата за таланти Тойота Чалъндж, а е достатъчно да се състезават с GR Yaris Rally2 в шампионата WRC2.

Разпределението на участията ще зависи изцяло от стратегията на тима за всяко отделно състезание. Рованпера потвърди, че графикът му ще включва предимно надпревари, в които се чувства уверен и които харесва, обхващайки около половината сезон.

Очаква се финландецът да открие кампанията си още в първия кръг в Монте Карло, като самият той заяви, че към момента плановете са да стартира именно там.

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Снимки: Imago