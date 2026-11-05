Формата на Лоусън създава сериозна дилема за Ред Бул за 2027

От началото на сезон 2026 Лиам Лоусън се утвърди като един от най-впечатляващите пилоти в средата на колоната във Формула 1. Той се бори за мястото си в Рейсинг Булс за догодина, като другият сериозен претендент е българският пилот Никола Цолов, който води битка за титлата във Формула 2. Предлагаме ви анализ на motorsport.com, посветен на темата.

Новозеландецът вече има актив от 83 точки – почти двойно повече от втория най-добре представящ се състезател извън топ отборите, Пиер Гасли, който е с 42. Този резултат не се дължи само на краткия му престой в първия отбор на Ред Бул, където той спечели едва незначително повече точки на състезание спрямо показателите си за Рейсинг Булс (4,67 срещу 4,31).

Behind the scenes 👀 Capturing the moment Kimi celebrated his world title! #F1 #MexicoGP https://t.co/qpGrxOKQ3s — Formula 1 (@F1) November 4, 2026

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Въпреки това съществува сериозна вероятност Лоусън да остане без място в базирания във Фаенца отбор – и като цяло на стартовата решетка – за сезон 2027.

Българският талант Никола Цолов, който е сред претендентите за титлата във Формула 2, се очерта като основен фаворит за втория болид на Рейсинг Булс след впечатляващите шест победи в първите 14 старта за 2026 година.

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Макар квалификационното му темпо да отстъпва на преките му съперници и да няма победа в последните 11 надпревари, 19-годишният българин изостава само със седем точки от лидера в класирането Рафаел Камара. Самият Камара ще направи своя дебют във Формула 1 за екипа на Хаас още този уикенд по време на Гран при на Бразилия, което оставя шансовете на Цолов за шампионската корона напълно реални.

Първоначално, на фона на стабилния дебютен сезон на Арвид Линдблад, престоят на Лоусън във Фаенца изглеждаше към своя край. След като в миналото отстъпваше на съотборници като Юки Цунода, Макс Верстапен и Исак Хаджар, сега новозеландецът има категорично превъзходство над Линдблад.

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В квалификациите Лоусън води с 12-6 победи в преките дуели с аванс от 0,072 секунди (без да се зачита нетипичната сесия в Мелбърн). Без спринтовите квалификации балансът е 9-5 при преднина от 0,027 секунди. Още по-показателно е състезателното темпо, където той е по-бърз средно с 0,141 секунди на обиколка.

През последния месец Лоусън демонстрира не само скорост, но и изключителна стабилност. След като се завърна в Рейсинг Булс от трите си старта за Ред Бул като заместник на Исак Хаджар, той неизменно побеждава съотборника си в квалификации с чиста разлика от средно 0,257 секунди.

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В последните четири старта пилотът от Нова Зеландия спечели 24 точки – повече дори от Хаджар и Джордж Ръсел. За същия период Линдблад успя да вземе само една точка, възпрепятстван от наказание на решетката в Малайзия и сблъсък с Оскар Пиастри в Мексико.

Решението на ръководството на Ред Бул за 2027 година вероятно ще зависи от един ключов въпрос: дали силните изяви на Лоусън напоследък показват, че той заслужава нов шанс в основния отбор?

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Ако отговорът е положителен, Цолов може да бъде принуден да почака – например със сезон в японската Супер Формула, където трупаха опит редица други млади таланти на австрийския концерн след завършването си в GP2 и Формула 2. Именно този път изминаха Пиер Гасли и самият Лоусън преди завръщането си на стартовата решетка.

Ако обаче в Милтън Кийнс не виждат реална възможност Лоусън да кара за първия тим, задържането му в Рейсинг Булс губи смисъл, колкото и впечатляващо да се представя. В такъв сценарий Цолов би получил директен шанс да заеме свободното място.

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След всяко влизане в зоната на точките въпросът за бъдещето на Лоусън става все по-актуален. В зоната за интервюта след състезанието в Мексико той отново бе попитан дали е разочароващо, че мястото му за догодина остава несигурно въпреки голямата му преднина пред Линдблад.

„Очевидно е голямо разочарование, но просто трябва да се справя с тази ситуация в момента. Опитвам се да давам абсолютно всичко от себе си всеки път, когато седна в болида“, сподели Лоусън.

Предстои да се разбере дали това ще бъде достатъчно, за да запази мястото си сред най-добрите.

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Снимки: Gettyimages