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Мартин Минчев пред Sportal.bg: Ягелония играе добър футбол! Нивото в Полша е високо

  • 5 ное 2026 | 09:03
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Мартин Минчев пред Sportal.bg: Ягелония играе добър футбол! Нивото в Полша е високо
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Слушай на живо: Левски - Ягелония

Българският национал Мартин Минчев говори пред Sportal.bg в часовете преди мача на Левски с Ягелония от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Както е известно, атакуващият футболист е част от полския Краковия, като познава отлично съперника на "сините".

- Как се чувстваш в Краковия и доволен ли си от представянето си до момента?

- Чувствам се много добре в Краковия, но винаги може повече и по-добре. Малко ми куцат статистиките, но се радвам, че получавам доста минути и мога да играя повече.  

- Играл си в България, Чехия, Турция и сега в Полша. С какво полското първенство е по-различно?

- Всяко първенство се различава, но в полското първенство виждам за първи път шампионат, в който е толкова равностойно. Тук няма фаворит. Интензитетът е много висок и има много добри футболисти, но тук всеки може да бие всеки и нивото е много изравнено.

Мартин Минчев подписа с отбор от Екстракласа
Мартин Минчев подписа с отбор от Екстракласа

- Кое в организацията и работата на полските клубове ти направи най-силно впечатление?

- Полските клубове се отличават с това, че всички треньори са добре подготвени. Знаят и работят с новите методи във футбола. Знаят как да подготвят футболистите, за да са напълно готови за всеки мач, който предстои. Нивото наистина е много високо тук в Полша.

- Дебютира за Краковия именно срещу Ягелония. Какво запомни от този мач и какви са впечатленията ти от отбора?

- Дебютът се случи доста бързо. Срещу Ягелония си спомням, че беше доста студено. Първият мач беше интензивен и завърши при резултат 2:2. Веднага разбрах, че тук се вкарват доста голове.

- Кои са най-силните страни на Ягелония и от какво Левски трябва да внимава най-много?

- Ягелония винаги играе добър футбол и имат качествени футболисти. Силата им е атакуващият футбол. Не мога да кажа с какво Левски трябва да внимава най-много, защото този анализ трябва да го направят треньорите на Левски.

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Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!
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