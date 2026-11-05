Леклер ще разговаря с Хамилтън след инцидента в Мексико

Пилотът на Ферари Шарл Леклер потвърди, че възнамерява да проведе разговор със своя съотборник Люис Хамилтън след инцидента между двамата в първата обиколка за Гран При на Мексико Сити. Случилото се предизвика видимо раздразнение у британеца и повдигна въпроси относно „сива зона“ в състезателния правилник.

Сблъсъкът се разигра в началния тур на надпреварата, когато Леклер предприе атака от външната страна на четвърти завой. И двамата състезатели навлязоха твърде дълбоко и излязоха широко от очертанията, като Шарл прекоси тревната площ при пети завой и излезе начело. Хамилтън се върна на пистата малко по-рано, но беше изпреварен от Макс Верстапен.

Congratulations to Charles and Alexandra Leclerc on the birth or their daughter, Bianca 🩷 #F1 https://t.co/4DqPFqytCW — Formula 1 (@F1) November 4, 2026

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Стюардите наложиха на Леклер петсекундно наказание за изпреварване извън пределите на трасето и придобиване на трайно предимство. Санкцията бе редуцирана от обичайните десет секунди с мотива, че Хамилтън също е напуснал трасето, а ситуацията е възникнала в откриващата обиколка.

От Ферари предпочетоха пилотът им да изтърпи наказанието по време на редовния си питстоп, вместо да разменят позициите на състезателите си в движение, тъй като Хамилтън изоставаше на повече от пет секунди от своя колега.

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Победата грабна Верстапен, докато Хамилтън завърши втори. Леклер остана на четвърта позиция зад Андреа Кими Антонели, който си подпечата шампионската титла. Късно спиране на състезанието с червен флаг предостави на седемкратния световен първенец отлична възможност за атака в заключителната фаза.

След финала Леклер говори пред медиите за възникналото напрежение.

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„Със сигурност ще седнем и ще поговорим - сподели Леклер, който през седмицата летя до Монако за раждането на дъщеричката му. - Не съм уверен дали той беше недоволен конкретно от моята маневра, тъй като неговите действия също бяха на ръба на позволеното. Струва ми се, че разочарованието му идва от цялостния развой на събитията около четвърти и пети завой, наказанието и всичко останало. Това е тема, която определено ще изясним.“

Минималната санкция от пет секунди позволи на Льоклер бързо да натрупа аванс, което до голяма степен обезсмисли ефекта от наказанието след спирането му при механиците. Въпреки указанията към пилотите преди старта да връщат позициите преди 12-и завой при спечелено предимство, прекият маршрут през тревата му даде възможност да кара на чиста писта.

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Запитан дали регламентът не изисква по-строги санкции при подобни сценарии, монегаскът обясни позицията си.

„Да, но все пак има ясно разписани правила, а това прави нещата сложни - обясни Леклер. - Ако разгледате случая чисто формално според наредбите, той не се различава от останалите сходни епизоди. Съгласен съм, че в определени моменти се печели повече, отколкото в други, но на хартия сме длъжни да следваме установения ред. В крайна сметка смятам, че са нужни писти, чиито конфигурации не позволяват да се възползваме от подобни лимити и сиви зони. Напълно разбирам, че мнозина гледат на това с лошо око, но това са фактите.“

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Снимки: Gettyimages