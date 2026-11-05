Хамилтън: Напрежението в Мерцедес беше далеч по-зле

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън заяви, че напрежението по време на престоя му в Мерцедес е било „далеч по-зле“ в сравнение с настоящата динамика в отношенията му с Шарл Леклер във Ферари.

Двамата пилоти имаха напрегната неделна надпревара в Мексико Сити, след като Леклер атакува Хамилтън за лидерската позиция още в първата обиколка. В резултат на маневрата и двамата състезатели напуснаха очертанията на пистата. От възникналата ситуация се възползваха Макс Верстапен и Ред Бул, като нидерландецът грабна победата.

Behind the scenes 👀 Capturing the moment Kimi celebrated his world title! #F1 #MexicoGP https://t.co/qpGrxOKQ3s — Formula 1 (@F1) November 4, 2026

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След края на състезанието Хамилтън призна, че е бил изключително раздразнен от случилото се. Британецът има богат опит в сложните взаимоотношения със съотборници през годините, включително с Фернандо Алонсо в Макларън и Нико Розберг в Мерцедес. По думите му съперничеството с Розберг е било несравнимо по-мъчително от спречкването с Леклер.

„Имал съм далеч по-тежки периоди в Мерцедес - коментира Хамилтън пред медиите. - Имаше наистина ужасни моменти, така че не виждам някакви огромни разлики. В Мерцедес ситуацията се управляваше добре, а смятам, че и Фред дава най-доброто от себе си. Той дойде да говори с мен преди състезанието и мисля, че беше притеснен, защото иска и двамата му пилоти да се представят успешно.“

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Инцидентът в първата обиколка позволи на Верстапен да изпревари Хамилтън, а малко по-късно и Леклер, който получи петсекундно наказание за неправомерно спечелено предимство. Така тимът на Ферари пропусна отлична възможност да запише трета победа за сезона.

Хамилтън отново подчерта, че рискът от страна на съотборника му е бил напълно неоправдан:

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„Ако аз атакувам от задна позиция, поемам целия риск и накрая отборът загуби, ще трябва да нося отговорност, защото това засяга много хора. В случая обаче аз бях начело и тази маневра беше просто излишна. Смятам, че можехме спокойно да постигнем двойна победа. Това щеше да бъде огромен успех за отбора и за всички във фабриката, които работиха толкова усилено по новите подобрения.“

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Снимки: Gettyimages