Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Ауди представи специална визия за Гран При на Сао Пауло

  • 5 ное 2026 | 12:22
  • 223
  • 0

Отборът на Ауди разкри впечатляващ нов дизайн на болидите си за предстоящото състезание за Гран При на Сао Пауло. Специалната визия е създадена за домашното състезание на бразилския пилот Габриел Бортолето на легендарната писта „Интерлагос“.

Градският мотив далеч не се ограничава само до автомобила. През целия състезателен уикенд Ауди ще заложи на цялостна визуална концепция, която включва специални гащеризони за пилотите, нова екипировка за механиците в бокса и тематично брандиране на гаража на тима.

Австралия загуби последния си световен шампион във Формула 1
Австралия загуби последния си световен шампион във Формула 1

В основата на дизайна стои геометричният мотив „Писо Паулиста“, вдъхновен от емблематичните павета по улиците на Сао Пауло. Тази характерна шарка свързва разцветката на колата с облеклото на състезателите и оформлението на гаража, създавайки завършена визуална среда за целия екип.

Леклер ще разговаря с Хамилтън след инцидента в Мексико
Леклер ще разговаря с Хамилтън след инцидента в Мексико

Както Бортолето, така и неговият съотборник Нико Хюлкенберг ще носят специалните състезателни екипи на „Интерлагос“. За младия бразилски състезател събитието носи особен заряд, тъй като за първи път този сезон той ще кара пред родна публика.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

От Мерцедес разкриха: Кими Антонели е бил на косъм от отпадане в Мексико

От Мерцедес разкриха: Кими Антонели е бил на косъм от отпадане в Мексико

  • 5 ное 2026 | 12:53
  • 45
  • 0
Кой ще кара третата кола на Тойота в стартовете без Рованпера?

Кой ще кара третата кола на Тойота в стартовете без Рованпера?

  • 5 ное 2026 | 12:36
  • 150
  • 0
Хонда намери заместник на Жоан Мир за Катар

Хонда намери заместник на Жоан Мир за Катар

  • 5 ное 2026 | 12:04
  • 266
  • 0
Леклер ще разговаря с Хамилтън след инцидента в Мексико

Леклер ще разговаря с Хамилтън след инцидента в Мексико

  • 5 ное 2026 | 11:44
  • 520
  • 0
Марк Маркес е близо до титлата, как ще подходи към Гран При на Катар?

Марк Маркес е близо до титлата, как ще подходи към Гран При на Катар?

  • 5 ное 2026 | 09:15
  • 556
  • 0
Хамилтън: Напрежението в Мерцедес беше далеч по-зле

Хамилтън: Напрежението в Мерцедес беше далеч по-зле

  • 5 ное 2026 | 09:04
  • 1185
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

  • 5 ное 2026 | 10:25
  • 23389
  • 37
Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

  • 5 ное 2026 | 12:48
  • 1981
  • 3
Левски посреща Ягелония с амбиция за втора поредна победа в Лига Европа

Левски посреща Ягелония с амбиция за втора поредна победа в Лига Европа

  • 5 ное 2026 | 08:10
  • 18594
  • 48
Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

  • 5 ное 2026 | 11:46
  • 5615
  • 6
Одисея за ЦСКА в Атина

Одисея за ЦСКА в Атина

  • 5 ное 2026 | 08:00
  • 9885
  • 42
Мартин Минчев пред Sportal.bg: Ягелония играе добър футбол! Нивото в Полша е високо

Мартин Минчев пред Sportal.bg: Ягелония играе добър футбол! Нивото в Полша е високо

  • 5 ное 2026 | 09:03
  • 11470
  • 3