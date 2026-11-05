Ауди представи специална визия за Гран При на Сао Пауло

Отборът на Ауди разкри впечатляващ нов дизайн на болидите си за предстоящото състезание за Гран При на Сао Пауло. Специалната визия е създадена за домашното състезание на бразилския пилот Габриел Бортолето на легендарната писта „Интерлагос“.

Градският мотив далеч не се ограничава само до автомобила. През целия състезателен уикенд Ауди ще заложи на цялостна визуална концепция, която включва специални гащеризони за пилотите, нова екипировка за механиците в бокса и тематично брандиране на гаража на тима.

Paying homage to Gabi's home town! 🇧🇷 Audi unveil a special São Paulo livery! #F1 #BrazilGP https://t.co/OMkVYF8csB — Formula 1 (@F1) November 4, 2026

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В основата на дизайна стои геометричният мотив „Писо Паулиста“, вдъхновен от емблематичните павета по улиците на Сао Пауло. Тази характерна шарка свързва разцветката на колата с облеклото на състезателите и оформлението на гаража, създавайки завършена визуална среда за целия екип.

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Както Бортолето, така и неговият съотборник Нико Хюлкенберг ще носят специалните състезателни екипи на „Интерлагос“. За младия бразилски състезател събитието носи особен заряд, тъй като за първи път този сезон той ще кара пред родна публика.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

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