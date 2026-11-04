Състезанието в Мадрид може да стане нощно през 2027 година

Надпреварата за Гран При на Испания в Мадрид може да стане нощно състезание през 2027 година, информира испанският журналист Хавиер Рубио.

Un Madring nocturno: el gran cambio que quiere IFEMA para combatir el calor de septiembre https://t.co/dWew9kwRtK — Javier Rubio (@JavieRubioF1) November 4, 2026

Пистата „Мадринг“ прие за първи път Формула 1 през септември тази година, като трасето в столицата има договор до сезон 2035 включително. Организаторите на надпреварата вече обявиха, че планират промени по самата писта, след като тя беше критикувана остро заради липсата на възможности за изпреварване.

В Мадрид имаше по-малко изпреварвания, отколкото в Гран При на Монако

А по информация на Рубио сега се дискутира и вариантът надпреварата да стане вечерна, като организаторите вече са изразили своята готовност за тази промяна, но финалната дума ще бъде на Формула 1. Идеята в случая е борба със септемврийските жеги в Мадрид, след като тази година температурата на въздуха надхвърли 31 градуса по Целзий в хода на състезанието, а тази на асфалта скочи до близо 55 градуса.

Организаторите в Мадрид обещаха промени след вчерашната процесия

Тепърва предстои да видим дали Мадрид ще се присъедини към Бахрейн, Саудитска Арабия, Сингапур, Лас Вегас, Катар и Абу Даби като домакин на нощно състезание. Ако това се случи, Формула 1 за първи път ще има вечерна надпревара в Европа, което би означавало късен начален час, сходен с този на стартовете в Северна Америка. Догодина Гран При на Испания е предвидена за 12 септември, а залезът тогава е в 20:28 часа местно време.

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Снимки: Gettyimages