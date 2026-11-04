Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Маркус Гиздол и Йоанис Питас се изправят пред гръцките медии преди Панатинайкос - ЦСКА. На живо от тренировката на "армейците" в Атина
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Състезанието в Мадрид може да стане нощно през 2027 година

  • 4 ное 2026 | 19:43
  • 109
  • 0

Надпреварата за Гран При на Испания в Мадрид може да стане нощно състезание през 2027 година, информира испанският журналист Хавиер Рубио.

Пистата „Мадринг“ прие за първи път Формула 1 през септември тази година, като трасето в столицата има договор до сезон 2035 включително. Организаторите на надпреварата вече обявиха, че планират промени по самата писта, след като тя беше критикувана остро заради липсата на възможности за изпреварване.

В Мадрид имаше по-малко изпреварвания, отколкото в Гран При на Монако
В Мадрид имаше по-малко изпреварвания, отколкото в Гран При на Монако

А по информация на Рубио сега се дискутира и вариантът надпреварата да стане вечерна, като организаторите вече са изразили своята готовност за тази промяна, но финалната дума ще бъде на Формула 1. Идеята в случая е борба със септемврийските жеги в Мадрид, след като тази година температурата на въздуха надхвърли 31 градуса по Целзий в хода на състезанието, а тази на асфалта скочи до близо 55 градуса.

Организаторите в Мадрид обещаха промени след вчерашната процесия
Организаторите в Мадрид обещаха промени след вчерашната процесия

Тепърва предстои да видим дали Мадрид ще се присъедини към Бахрейн, Саудитска Арабия, Сингапур, Лас Вегас, Катар и Абу Даби като домакин на нощно състезание. Ако това се случи, Формула 1 за първи път ще има вечерна надпревара в Европа, което би означавало късен начален час, сходен с този на стартовете в Северна Америка. Догодина Гран При на Испания е предвидена за 12 септември, а залезът тогава е в 20:28 часа местно време.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Собствениците на Ливърпул може да закупят отбора на Кадилак във Формула 1

Собствениците на Ливърпул може да закупят отбора на Кадилак във Формула 1

  • 4 ное 2026 | 18:22
  • 611
  • 0
Защо Хаас няма да може да използва Джак Дуън до края на сезона

Защо Хаас няма да може да използва Джак Дуън до края на сезона

  • 4 ное 2026 | 18:06
  • 600
  • 0
Хорхе Мартин ще пътува за Катар с надеждата да се състезава

Хорхе Мартин ще пътува за Катар с надеждата да се състезава

  • 4 ное 2026 | 17:47
  • 1018
  • 0
Повиквателната на Рафаел Камара в Хаас обърка плановете на Ферари

Повиквателната на Рафаел Камара в Хаас обърка плановете на Ферари

  • 4 ное 2026 | 16:58
  • 1161
  • 0
Помните ли тежката катастрофа, с която започна шампионският сезон на Кими Антонели?

Помните ли тежката катастрофа, с която започна шампионският сезон на Кими Антонели?

  • 4 ное 2026 | 16:36
  • 3145
  • 0
Шефът на Априлия разкритикува съперниците си в MotoGP заради напрежението около старта в Катар

Шефът на Априлия разкритикува съперниците си в MotoGP заради напрежението около старта в Катар

  • 4 ное 2026 | 16:21
  • 585
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

  • 4 ное 2026 | 14:55
  • 94905
  • 302
Гиздол: Графикът на ЦСКА е луд и странен, познавам един играч на ПАО, по-добре да беше играл за нас

Гиздол: Графикът на ЦСКА е луд и странен, познавам един играч на ПАО, по-добре да беше играл за нас

  • 4 ное 2026 | 19:27
  • 5360
  • 7
Хулио Веласкес: Няма да променим идентичността си дори и срещу Реал Мадрид

Хулио Веласкес: Няма да променим идентичността си дори и срещу Реал Мадрид

  • 4 ное 2026 | 17:17
  • 10551
  • 32
АЕК 0:0 Реал Мадрид, Куртоа спаси сигурен гол

АЕК 0:0 Реал Мадрид, Куртоа спаси сигурен гол

  • 4 ное 2026 | 19:45
  • 2031
  • 1
Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

  • 4 ное 2026 | 13:42
  • 31825
  • 99
Карлос вече има 16 световни рекорда

Карлос вече има 16 световни рекорда

  • 4 ное 2026 | 15:19
  • 10767
  • 11