Австралия загуби последния си световен шампион във Формула 1

Легендарният пилот и световен шампион във Формула 1 за 1980 година Алън Джоунс си отиде от този свят на 80-годишна възраст. Австралиецът, който остава и последният представител на своята родина със световна титла в най-престижния автомобилен шампионат, е починал след кратко боледуване, едва три дни след като отпразнува своя 80-ти юбилей.

Той оставя след себе си своята съпруга Аманда, техните близнаци Зара и Джак, дъщеря си Камила от предишна връзка, както и осиновения си син Кристиан.

Rest in peace, Alan Jones https://t.co/IhhYfSSPd7 — Pablo Martinez (Holiness) (@F1BigData) November 5, 2026

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„С огромна тъга съобщаваме за кончината на нашия обичан Алън, който ни напусна на 5 ноември след кратко боледуване. Той ще липсва изключително много на най-близките си и ще бъде запомнен с обич както от тях, така и от многобройните фенове, чиято подкрепа той винаги ценеше дълбоко. Алън посвети целия си живот на моторните спортове, оставяйки трайно наследство чрез безбройните хора, до чиито съдби се докосна по пътя си.

"Със своите успехи, страст и забележителен характер – както на пистата, така и извън нея – той остави неизличима следа в спорта в национален и международен мащаб. Като семейство бихме искали да благодарим на всеки, който бе част от неговия път, за дългите години приятелство, обич и подкрепа. Той бе истински щастлив да бъде заобиколен от толкова прекрасни хора“, се казва в официалното изявление на съпругата му Аманда, разпространено от Моторспорт Австралия.

Роден в Мелбърн на 2 ноември 1946 година, Джоунс дебютира във Формула 1 в Гран При на Испания през 1975 година. Първия си сензационен триумф записва през 1977 година в Гран При на Австрия зад волана на колата на опашкаря Шадоу. Това забележително представяне, допълнено от трето място на пистата „Монца“ в Италия същия сезон, му осигурява преминаване в Уилямс за 1978 година, където Франк Уилямс и Патрик Хед вече изграждат шампионски колектив.

Първата победа за новия му тим идва в Гран При на Германия през 1979 година, малко след като Клей Регацони носи дебютния успех за Уилямс на „Силвърстоун“. С общо четири победи в заключителните шест старта през сезона Джоунс завършва трети в генералното класиране зад пилотите на Ферари Джоди Шектър и Жил Вилньов.

Сезон 1980 се превръща във връхната точка в кариерата му. С четири победи и още пет подиума Алън Джоунс става първият австралиец с титла след легендарния Джак Брабам (1966 година) и носи първия шампионски трофей при пилотите в историята на Уилямс. През същия сезон отборът печели и първата си титла при конструкторите, защитавайки я успешно година по-късно, докато Джоунс финишира трети в шампионата през 1981 година зад Нелсън Пикет.

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След победата си във финалния старт в Лас Вегас през 1981 година австралиецът се оттегля от Формула 1. По-късно записва еднократно участие през 1983 година, а впоследствие се завръща за пълен сезон с екипа на Хаас (без връзка с настоящия тим от шампионата). Този период е съпътстван от множество отпадания, като най-добрите му класирания са четвърто и пето място, преди да сложи окончателен край на състезателната си кариера след Гран При на Австралия през 1986 година.

Във Формула 1 Джоунс записва 116 старта, 12 победи, 24 подиума, шест полпозишъна, 13 най-бързи обиколки и една световна титла. През 1978 година той завоюва и шампионската титла в сериите за спортни автомобили Кан-Ам с доминиращо представяне – пет победи, едно второ и едно трето място от едва девет състезания.

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След края на активната си кариера Алън Джоунс работи успешно като коментатор и анализатор за австралийската телевизия, често в тандем с мотоциклетната легенда Бари Шийн. За изключителния си принос към автомобилния спорт през 1980 година е удостоен със званието Член на Ордена на Британската империя (МБЕ).

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Снимки: Gettyimages