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Чезари: "Армията" е топ, но очаквах да бием Славия с два-три гола

  • 3 ное 2026 | 16:36
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Слушай на живо: Панатинайкос - ЦСКА

Известният привърженик на ЦСКА Лъчезар Николов сподели пред Sportal.bg впечатлението си от откриването на стадион "Българска армия". В събота "червените" изиграха първия мач в своя нов дом - срещу Славия, като шампионатната среща завърши 0:0.

36 ЦСКА 0:0 Славия I

"Бях на мача, атмосферата беше невероятна. Топ! Имаше направена и отлична програма - гвардейците, почитта към ветераните. Това е ЦСКА!

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В интерес на истината не присъствах не събарянето на старата козирка, нито след това отидох да видя как върви строежът, не исках да виждам любимото ми място сринато със земята. Така че от старата "Армия" стъпих директно на новата. А спомените свързани с ЦСКА са безброй. Помня как с баща ми стояхме на стълбите на великия мач срещу Аякс, нямаше игла къде да падне. Пред стадиона тогава имаше човек с живо агне на рамо, който казваше, че дава агнето срещу билет. Така беше.

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Очаквах да бием Славия, даже казвах на всичките ми приятели, че ще спечелим с поне два-три гола. На 99,9% бях убеден, че този мач ще го спечелим с резултат. А в крайна сметка можеше да загубим. Славистите играха много стегнато, изненадаха ме. Прибрани, стегнати, подредени, срещу такива отбори винаги е трудно. Но съм оптимист, има достатъчно време, победите идват", заяви Чезари.

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