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В Бразилия: Камара стартира за Хаас в Сао Пауло и Лас Вегас

  • 3 ное 2026 | 21:51
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Лидерът в класирането във Формула 2 Рафаел Камара ще е титуляр за Хаас в предстоящите две състезания от Формула 1 в Сао Пауло и Лас Вегас. Тази информация се появи днес в няколко бразилски медии. Според тях, Рафаел ще бъде официално обявен от Хаас утре.

Камара ще заеме колата на Естебан Окон, който беше освободен от тима в събота сутринта и уикендът в Мексико Сити довърши Рио Хиракава.

Никола Цолов в селекцията на The Sun на бъдещите звезди във Формула 1
Никола Цолов в селекцията на The Sun на бъдещите звезди във Формула 1

Хиракава обаче е ангажиран с тима на Тойота в последния кръг от Световния шампионат за издръжливост на „Монца“ този уикенд. 32-годишният японец обаче ще се върне като титуляр за Хаас в Катар и Абу Даби, ако последните два кръга от сезона във Формула 1 се проведат в края на ноември и началото на декември. В тези два уикенда Камара ще продължи битката за титлата във Формула 2 с Инвикта.

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Ясна е причината за освобождаването на Окон

Камара води със 7 точки пред Никола Цолов в класирането във Формула 2 и ако информацията се потвърди, то той ще дебютира пред родна публика във Формула 1 този уикенд.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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