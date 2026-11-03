В Бразилия: Камара стартира за Хаас в Сао Пауло и Лас Вегас

Лидерът в класирането във Формула 2 Рафаел Камара ще е титуляр за Хаас в предстоящите две състезания от Формула 1 в Сао Пауло и Лас Вегас. Тази информация се появи днес в няколко бразилски медии. Според тях, Рафаел ще бъде официално обявен от Хаас утре.
Камара ще заеме колата на Естебан Окон, който беше освободен от тима в събота сутринта и уикендът в Мексико Сити довърши Рио Хиракава.
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Хиракава обаче е ангажиран с тима на Тойота в последния кръг от Световния шампионат за издръжливост на „Монца“ този уикенд. 32-годишният японец обаче ще се върне като титуляр за Хаас в Катар и Абу Даби, ако последните два кръга от сезона във Формула 1 се проведат в края на ноември и началото на декември. В тези два уикенда Камара ще продължи битката за титлата във Формула 2 с Инвикта.
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Камара води със 7 точки пред Никола Цолов в класирането във Формула 2 и ако информацията се потвърди, то той ще дебютира пред родна публика във Формула 1 този уикенд.
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Снимки: Gettyimages