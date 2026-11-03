Марк Маркес може да напусне преждевременно MotoGP

Ветеранът от падока на MotoGP Карло Пернат изрази мнение, че Марк Маркес може да се оттегли от световния шампионат година по-рано от предвиденото поради нарастващото напрежение и изисквания към състезателите.

Пернат е част от моторните спортове от десетилетия. Още от 1979 година той работи за марки като Джилера, а по-късно и за Каджива и Априлия в мотокроса и на писта. През последните години той ръководи кариерите на пилоти като Марко Симончели, Тони Арболино и Енеа Бастианини.

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Италианският специалист е наблюдавал развитието на Маркес почти през цялата му кариера и смята, че триумфът на испанеца в Гран Mри на Малайзия на практика му гарантира десета световна титла, макар това все още да не е окончателно решено чисто математически.

„Марк наистина нанесе почти решителен удар в борбата за шампионата. За тези, които не са разбрали – аз нямах и капка съмнение, почти никога не съм имал: той е просто марсианец. Марсианец, който се появи с прекрасен космически кораб и показа невероятни неща. Докато е тук, той ще печели, а след това ще си замине с кораба.“

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Пернат добави, че според него Маркес, чийто договор с Дукати е в сила до края на 2028 година, ще напусне надпреварата още в края на следващия сезон. Причината е, че новите изисквания, въведени от новите собственици на търговските права на шампионата Либърти Медия, които оказват сериозно негативно влияние върху пилотите.

За състезател като Маркес, който се състезава като заводски пилот през цялата си 14-годишна кариера в MotoGP и остави незаличима следа в историята на шампионата, продължаването при постоянно растящо натоварване става все по-непривлекателно. Това важи с особена сила и заради тежките физически травми, през които тялото му премина след 2020 година.

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„Той вероятно ще се оттегли. Смятам, че ще изкара още един сезон, защото има договор. Но с всичко, което се случва след идването на Либърти Медия, мисля, че Марк е от хората, които искат да си спестят цялото това неудобство. Вижда се, че той постепенно се превръща в лидер на състезателите по всички важни въпроси. Желанието му е да завърши състезателната си кариера след година или две в добро здраве. С всички нови правила, тренировките в петък и събота и общо 44 старта за сезона, Марк осъзнава, че това вече не е добър живот за един пилот. Това е изолиран живот на отшелник, който крие сериозни рискове както във физически, така и в психологически план.“

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Снимки: Gettyimages