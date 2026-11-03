Завръщането на Рованпера в WRC: Една вечеря и три бутилки вино!

Двама пилоти, печелили Световния рали шампионат с тима на Тойота, се завръщат във WRC. Кале Рованпера и Ойт Танак за последно участваха в надпреварата по време на финала на сезон 2025 в Саудитска Арабия.

Двукратният световен първенец Рованпера запази подкрепата на Тойота по време на едногодишната си пауза от шампионата. От своя страна шампионът от 2019 Танак напусна японския концерн след завоюването на титлата и след това се състезаваше за Хюндай и М-Спорт.

.@TGR_WRC will take a revolutionary approach to 2027 with two distinct cars 👉 https://t.co/YtPjYRUWqE #WRC | #ToyotaGAZOORacing https://t.co/UG2DiOLxUr — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 3, 2026

Защо Тойота ще използва два различни модела в WRC?

За сезон 2027 в WRC Тойота ще участва с два отбора, всеки съставен от трима състезатели. Тимът на Тойота Рейсинг ще разчита на модела GR Celica Rally1, а Газу Рейсинг Тойота ще участва с GR Yaris Rally1. И двамата завръщащи се пилоти ще се състезават с автомобила Yaris.

Заместник-шефът на тима на Тойота Юха Канкунен сподели, че отборът е имал възможност да избира състезателите си напълно свободно.

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„Имаше дори още повече пилоти, които проявиха интерес“, разкри Канкунен.

Според легендарния финландец преговорите с Рованпера и Танак са преминали без особени трудности.

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„Не се наложиха дълги разговори, честно казано. И двамата не се нуждаеха от много увещаване. При Кале отне малко повече, тъй като той продължава да иска да се състезава на писта. В Тойота разполагаме със страхотен GT3 автомобил, който той може да тества винаги, когато пожелае. Освен това той все още иска да кара и малко дрифт, но в крайна сметка се съгласи да се върне доста бързо.“

„Една вечеря и три бутилки вино — това беше всичко“, пошегува се Канкунен.

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Танак ще стартира във всеки кръг от предстоящия сезон, докато Рованпера ще се включи с частична програма. Канкунен поясни, че точният график на финландския състезател все още не е окончателно уточнен.

„Ситуацията все още остава отворена. Себ Ожие ще кара в част от ралитата, а Кале ще запише повече стартове, но все още не сме решили точно как ще си разпределят състезанията“, коментира Канкунен.

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Снимки: Sportal.bg