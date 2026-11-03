Операцията на рамото на Алекс Маркес е минала успешно

Пилотът от MotoGP Алекс Маркес съобщи, че последната хирургическа интервенция на рамото му е преминала без никакви усложнения. Операцията бе осъществена непосредствено след състезанието за Гран При на Малайзия.

След като завърши на второ място на пистата „Сепанг“, испанецът потвърди, че ще пропусне предстоящия старт в Катар, за да се подложи на необходимите медицински процедури. Плановете на състезателя са да се завърне на пистата за Голямата награда на Португалия в средата на ноември.

Ayer fui intervenido en el Hospital Ruber Internacional de Madrid para extraer material de osteosíntesis en mi clavícula derecha y mano izquierda. Además, en el mismo acto quirúrgico, me han realizado una bursectomía artroscópica en el hombro derecho. Para explicarlo de una forma más sencilla, me han retirado las placas y los elementos de fijación que llevaba en la clavícula y en la mano. Además, han eliminado una pequeña bolsa del hombro que ayuda a evitar el roce entre los tendones y la articulación. Esta última intervención se ha realizado mediante artroscopia, una técnica mínimamente invasiva. La cirugía ha transcurrido sin incidencias y ahora comienza mi recuperación en casa. Quiero dar las gracias especialmente al Dr. Samuel Antuña y a todo el equipo médico por su trabajo. ¡Un pasito más para volver a estar al 100 %! Gracias a todos por vuestro cariño y por estar siempre ahí. ❤️ — Alex Márquez (@alexmarquez73) November 3, 2026

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Звездата на Грезини Дукати изпитваше проблеми с рамото още от надпреварата в Индонезия, след като получи травма при падане в Каталуня по-рано през сезона.

В социалните мрежи Маркес поясни, че лекарите са извършили няколко манипулации, сред които премахване на метални пластини и отстраняване на образувала се бурса в раменната става.

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„Вчера претърпях операция в болница „Рубер Интернасионал“ в Мадрид, за да бъдат отстранени фиксиращите остеосинтезни елементи от дясната ми ключица и лявата ръка“, сподели Алекс Маркес.

„По време на същата интервенция бе извършена и артроскопска бурсектомия на дясното ми рамо. Казано по-просто – премахнаха пластините и фиксаторите, които имах в ключицата и ръката. Освен това отстраниха и малка бурса в рамото, която предпазва от триене сухожилията и ставата. Тази последна процедура бе направена чрез безкръвен, минимално инвазивен метод.“

„Всичко мина без усложнения и вече започвам възстановяването си у дома. Искам специално да благодаря на д-р Самуел Антуня и на целия медицински екип за свършената работа. Това е още една крачка към завръщането ми на сто процента. Благодаря на всички за подкрепата и обичта!“

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Така тимът на Грезини остава без титулярните си състезатели за старта в Катар този уикенд. Освен Маркес, извън строя е и съотборникът му Фермин Алдегер, който лекува счупена ръка след катастрофа в Индонезия.

При тези обстоятелства единственият представител на италианския отбор на пистата „Лосаил“ ще бъде Икер Лекуона. Редовният участник в Световния супербайк шампионат заменя контузения Алдегер още от състезателния уикенд за Гран При на Австралия.

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Снимки: Gettyimages