Операцията на рамото на Алекс Маркес е минала успешно

Пилотът от MotoGP Алекс Маркес съобщи, че последната хирургическа интервенция на рамото му е преминала без никакви усложнения. Операцията бе осъществена непосредствено след състезанието за Гран При на Малайзия.
След като завърши на второ място на пистата „Сепанг“, испанецът потвърди, че ще пропусне предстоящия старт в Катар, за да се подложи на необходимите медицински процедури. Плановете на състезателя са да се завърне на пистата за Голямата награда на Португалия в средата на ноември.
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Звездата на Грезини Дукати изпитваше проблеми с рамото още от надпреварата в Индонезия, след като получи травма при падане в Каталуня по-рано през сезона.
В социалните мрежи Маркес поясни, че лекарите са извършили няколко манипулации, сред които премахване на метални пластини и отстраняване на образувала се бурса в раменната става.
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„Вчера претърпях операция в болница „Рубер Интернасионал“ в Мадрид, за да бъдат отстранени фиксиращите остеосинтезни елементи от дясната ми ключица и лявата ръка“, сподели Алекс Маркес.
„По време на същата интервенция бе извършена и артроскопска бурсектомия на дясното ми рамо. Казано по-просто – премахнаха пластините и фиксаторите, които имах в ключицата и ръката. Освен това отстраниха и малка бурса в рамото, която предпазва от триене сухожилията и ставата. Тази последна процедура бе направена чрез безкръвен, минимално инвазивен метод.“
„Всичко мина без усложнения и вече започвам възстановяването си у дома. Искам специално да благодаря на д-р Самуел Антуня и на целия медицински екип за свършената работа. Това е още една крачка към завръщането ми на сто процента. Благодаря на всички за подкрепата и обичта!“
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Така тимът на Грезини остава без титулярните си състезатели за старта в Катар този уикенд. Освен Маркес, извън строя е и съотборникът му Фермин Алдегер, който лекува счупена ръка след катастрофа в Индонезия.
При тези обстоятелства единственият представител на италианския отбор на пистата „Лосаил“ ще бъде Икер Лекуона. Редовният участник в Световния супербайк шампионат заменя контузения Алдегер още от състезателния уикенд за Гран При на Австралия.
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Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages