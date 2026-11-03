Габриеле Мини отново ще кара за Алпин, този път в Сао Пауло

Пилотът от академията на Алпин, Габриеле Мини, ще получи втори шанс зад волана на болид от Формула 1. От отбора потвърдиха, че италианският пилот ще замени титуляра Пиер Гасли по време на първата свободна тренировка в Сао Пауло.

Мини направи дебюта си в официален състезателен уикенд в Мексико Сити, където управляваше автомобила А525 на Франко Колапинто при второто задължително отсъствие на аржентинеца за сезона.

Back again for FP1 🫡 @MiniGabriele will be taking over the reins of Pierre's car for the first practice session of this weekend's #BrazilGP 🇧🇷 https://t.co/3uVgZJrUoV — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 3, 2026

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Тъй като Гасли все още трябваше да отстъпи колата си за една сесия, френският пилот ще пропусне първите 60 минути подготовка на пистата „Интерлагос“.

Мини е сред четиримата официално обявени млади пилоти за петъчните тренировки. Останалите потвърдени участия включват Фреди Слейтър на мястото на Нико Хюлкенберг в Ауди, Леонардо Форнароли, който ще смени Оскар Пиастри в Макларън, както и Люк Браунинг, заемащ мястото на Карлос Сайнц в Уилямс.

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Очаква се Колтън Херта също да запише участие в първата свободна тренировка с болида на Кадилак, за да изпълни окончателно изискванията за получаване на суперлиценз.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

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Снимки: Gettyimages