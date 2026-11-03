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САЩ нанесоха удар по ирански остров, какво ще последва за Катар?

  • 3 ное 2026 | 18:34
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Само три дни преди началото на свободните тренировки за Гран При на Катар в MotoGP, напрежението в региона отново ескалира след американска военна атака срещу ирански остров.

Състезателният уикенд за Гран при на Катар е насрочен за периода между 5 и 8 ноември на пистата „Лусаил“. В надпреварата се очаква да се включат пет от шестте заводски отбора. Единствено от тима на Ямаха потвърдиха, че няма да застанат на стартовата решетка, обявявайки решението си с официално изявление непосредствено след края на състезанието в Малайзия миналата седмица.

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Провеждането на катарския етап бе поставено под въпрос още от февруари, когато започнаха военните действия между САЩ, Израел и Иран. Първоначално състезанието бе изместено от април за ноември, но нестабилната обстановка в Близкия изток продължава да предизвиква тревога в падока и сред част от пилотите относно безопасността на събитието.

Към момента Ямаха остава единственият производител, който бойкотира старта в Катар. От ръководството на MotoGP реагираха с официално съобщение в неделя, в което открито изразиха своето недоволство от решението на японската марка.

Колко пилоти ще участват в Гран При на Катар в MotoGP?
Колко пилоти ще участват в Гран При на Катар в MotoGP?

Останалите участници пътуват към Катар в момент, в който се появиха данни, че САЩ и Израел готвят подновяване на офанзивата срещу Иран.

Последната ескалация бе белязана от удар на американските сили през нощта на 2 ноември срещу иранския остров Кешм. Островът се намира в Ормузкия пролив и е стратегическа точка, използвана за нападения срещу корабоплаването в района на конфликта.

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Агенциите Ройтерс и Асошиейтед Прес съобщават, че атаката е била насочена срещу позиции на ирански зенитно-ракетни комплекси на остров Кешм. Новината бе съобщена първо от вестник „Уолстрийт Джърнъл“, според което това е най-новият от поредица удари срещу цели в Иран от последните седмици, които досега не са били оповестявани публично. Сега се чака какъв ще е отговорът на Иран по евентуални американски цели и околните държави, които бяха засипани от ракети в последните месеци по нареждане на Техеран.

Ямаха бойкотира Гран При на Катар заради напрежението в Близкия изток
Ямаха бойкотира Гран При на Катар заради напрежението в Близкия изток
 Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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