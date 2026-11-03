Статистиката разкрива малшанса и спада във формата на Джордж Ръсел

За Джордж Ръсел настоящата кампания във Формула 1 се превърна в изключително тежко изпитание. Преди началото на сезона очакванията бяха той уверено да спечели първата си световна титла при пилотите.

Британецът бе абсолютният фаворит на букмейкърите. Предполагаше се, че болидът на Мерцедес ще бъде най-силният на решетката, а и през дебютния сезон на Андреа Кими Антонели Ръсел успя да надиграе убедително младия италианец.

George from the heart 🩵 Russell shares an incredibly honest assessment of his season, as the early title favourite ultimately falls short #F1 https://t.co/Gv7KeJIpuw — Formula 1 (@F1) November 3, 2026

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Воденият от Тото Волф тим наистина разработи най-добрия автомобил, но шампионската купа предсрочно отиде при Антонели. Битката не просто не беше оспорвана, а и след блестящия старт с безапелационна победа в Мелбърн Ръсел се свлече до четвъртото място в генералното класиране.

След 19 изминали състезания Антонели вече има недостижимите 380 точки – със 119 пред втория Макс Верстапен и със 130 пред самия Ръсел.

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Британецът не само рискува да бъде изпреварен и от Шарл Леклер, който изостава само на пет точки зад него, но и парадоксално има по-малък актив спрямо същия етап от миналия шампионат.

По това време преди година Ръсел, който бе сред най-впечатляващите пилоти на пистата и дори накара Мерцедес да отстъпи от политиката си за едногодишни договори, разполагаше с 252 точки – с две повече от настоящия си актив.

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Имайки предвид колко по-бърз е болидът W17 спрямо своя предшественик, този факт ясно подчертава лошия късмет и непостоянството, белязали годината на британския пилот, който има 8 победи във Формула 1.

Въпреки че доминираше в ранната фаза на сезона, колата на Мерцедес се оказа ненадеждна, а потърпевш най-често бе именно Ръсел.

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Първоначално по-малки технически неизправности му костваха позиции и точки в Китай и Япония. Последваха и сериозни повреди в задвижващата система, като тази в Монреал, а подобен проблем се повтори и по-късно, както стана на Гран При на Бахрейн в Малайзия.

Малшансът го застигна и в Монако, където неправилно наложено наказание за превишена скорост в питлейна го лиши от почти сигурен подиум и го остави с нула точки. На "Спа" пък той отпадна още в първата обиколка след сблъсък с бившия си съотборник Люис Хамилтън.

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Наред с повредите имаше и уикенди, в които Антонели просто го надиграваше, или пък самият Ръсел допускаше грешки, както се случи по време на спринта в Сингапур.

Най-красноречивият пример вероятно бе за Гран При на Италия. На пистата Монца Ръсел стартира втори зад Пиер Гасли, докато съотборникът му, макар и с нов двигател, успя да стигне до победата пред родна публика, след като тръгна от 19-а позиция.

В крайна сметка сезон 2026 се разви по коренно различен начин от очакваното и желаното от Джордж Ръсел. А фактът, че има с две точки по-малко в сравнение със същия период от миналата година, е най-доброто доказателство за това.

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Снимки: Gettyimages