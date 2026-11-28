Гевара 3-ти, Гонсалес чак 10-ти преди решителната битка в Moto2

Исан Гевара ще започна надпреварата за Гран При на Валенсия в Moto2 от третата позиция на стартовата решетка, докато неговият съперник в спора за титлата Мануел Гонсалес ще потегли едва десети на пистата „Рикардо Тормо“.

Преди решителната битка между двамата Гонсалес има предимство от 4.5 точки, но видимо през целия уикенд не се чувства комфортно върху мотора си. Същото не може да се каже за Гевара, който утре ще преследва втората си поредна победа във Валенсия, където преди година завоюва първия си триумф в средния клас.

WHAT JUST HAPPENED?! 🤯 @18manugonzalez will have to start P10 while Guevara will start from the front row! 🔥 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/CpREGHVGVJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026

Квалификацията на „Рикардо Тормо“ беше спечелена от съотборника на Гонсалес в ИнтактГП – Сена Аджиъс, който стигна до полпозишъна с 1:31.389 и аванс от 0.161 секунди пред Дани Олгадо, който ще стартира втори, разделяйки Аджиъс и Гевара на първата редица. За Гонсалес квалификацията беше много трудна, като преди финалните летящи обиколки той се движеше чак 17-ти, но успя да се изкачи до топ 10.

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Ако двамата запазят тези си позиции и в състезанието утре, то Гевара ще стане световен шампион, побеждавайки Гонсалес с 5.5 пункта. Гран При на Валенсия в Moto2 започва утре от 13:15 часа българско време.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

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Снимки: Imago