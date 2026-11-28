Исан Гевара ще започна надпреварата за Гран При на Валенсия в Moto2 от третата позиция на стартовата решетка, докато неговият съперник в спора за титлата Мануел Гонсалес ще потегли едва десети на пистата „Рикардо Тормо“.
Преди решителната битка между двамата Гонсалес има предимство от 4.5 точки, но видимо през целия уикенд не се чувства комфортно върху мотора си. Същото не може да се каже за Гевара, който утре ще преследва втората си поредна победа във Валенсия, където преди година завоюва първия си триумф в средния клас.
Квалификацията на „Рикардо Тормо“ беше спечелена от съотборника на Гонсалес в ИнтактГП – Сена Аджиъс, който стигна до полпозишъна с 1:31.389 и аванс от 0.161 секунди пред Дани Олгадо, който ще стартира втори, разделяйки Аджиъс и Гевара на първата редица. За Гонсалес квалификацията беше много трудна, като преди финалните летящи обиколки той се движеше чак 17-ти, но успя да се изкачи до топ 10.
Как Исан Гевара може да открадне титлата в Moto2 от Ману Гонсалес във Валенсия
Ако двамата запазят тези си позиции и в състезанието утре, то Гевара ще стане световен шампион, побеждавайки Гонсалес с 5.5 пункта. Гран При на Валенсия в Moto2 започва утре от 13:15 часа българско време.
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Снимки: Imago