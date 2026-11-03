Септември иска да покаже друго лице срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

Септември (София) се подготвя за реванша срещу италианския шампион Фиорентина в Младежката Шампионска лига. Двубоят е утре от 12:30 часа и ще бъде предаван пряко по Sportal.bg. Българският тим ще се опита да покаже по-добро лице след тежкото поражение с 0:5 в първата среща в Италия.

Септември не успя да се противопостави на Фиорентина на европейската сцена

Един от треньорите на столичани Виктор Димитров изрази надежда, че футболистите са си взели необходимите поуки от първия сблъсък. Специалистът подчерта, че въпреки класата на съперника Септември няма да се откаже от желанието си да играе футбол.

„Надявам се, че сме си взели необходимите поуки. Видяхме доста от грешките си. Ще се надиграваме с Фиорентина, въпреки че се изправяме срещу много силен противник. И в първия двубой се опитвахме да играем футбол, просто допуснахме леки голове и затова се получи този резултат. Ще играем за нашата чест и тази на България“, заяви Димитров.

Другият треньор на Септември Петър Василев също коментира предстоящия реванш. Той призна, че липсата на международен опит и притеснението са оказали влияние върху представянето на младите футболисти в първата среща.

„Въпреки тежката загуба това е доста богат опит за нас. Мисля, че си взехме поуки от грешките в първия мач. Отдавам го и на притеснението. Виждаше се липсата на международни мачове при нашите момчета. Трябва да се абстрахираме от резултата и да опитаме да покажем, че сме добър отбор. Отбор с характер“, сподели Василев.

Специалистът допълни, че подобни срещи са изключително ценни за развитието на младите състезатели.

„Вярвам, че това е безценен опит – да се опитаме да се надиграваме, да видим къде се пропукваме. Надявам се, че този път ще е по-сполучливо и ще успеем да се противопоставим“, добави той.

Капитанът на Септември Никола Генчев също изрази решимостта на отбора да се представи по-добре в реванша. Той призна превъзходството на италианския съперник във физическо отношение, но е уверен, че столичани могат да покажат различно лице.

„Първият мач не е забравен. Очаквам утре да излезем и да изиграем един добър мач. Фиорентина са много силни, много по-добре подготвени физически от нас, но съм сигурен, че резултатът няма да е същият. Със сигурност имаме още много върху какво да работим. Ще дадем всичко от себе си“, категоричен бе Генчев.

Реваншът между Септември и Фиорентина е утре от 12:30 часа, като срещата ще може да бъде гледана на живо в Sportal.bg.

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