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Септември обърна ЦСКА 1948 с четири гола след почивката при U15

  • 3 ное 2026 | 11:29
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Септември обърна ЦСКА 1948 с четири гола след почивката при U15

Септември (София) победи ЦСКА 1948 с 4:2 в двубой от десетия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Домакините наваксаха изоставане от два гола и стигнаха до пълен обрат на терена на 57-о училище в столицата.

ЦСКА 1948 поведе в 16-ата минута чрез Денис Росенов. В 39-ата Оушън Тантилов удвои преднината на гостите, които приключиха първата част с аванс от 2:0.

След почивката Септември отговори с четири попадения. Димитър Сотиров намали в 42-рата минута, а Филип Александров възстанови равенството в 60-ата.

Само две минути по-късно Антони Вутков се разписа за 3:2 и осъществи пълния обрат. В 71-вата минута Иван Гинев добави четвърти гол за домакините и оформи крайния резултат.

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