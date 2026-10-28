Септември излиза срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

Юношите на Септември (София) се изправят пред сериозно европейско предизвикателство. Столичният тим ще гостува на италианския Фиорентина в първи двубой от втория предварителен кръг на Младежката Шампионска лига.

Срещата ще се проведе на 28 октомври (сряда) от 15:30 часа българско време във Флоренция, където младите таланти на Септември ще направят първата си крачка в тазгодишното издание на престижния европейски клубен турнир.

Българският представител започва участието си директно от втория предварителен кръг, а жребият му отреди сблъсък с един от традиционните клубове в италианския футбол.

Пред септемврийци предстои сериозен тест срещу младите таланти на „виолетовите“, като целта ще бъде постигането на добър резултат преди ответния двубой в София.

Реваншът между Септември и Фиорентина е насрочен за 4 ноември от 12:30, когато ще стане ясно кой от двата отбора ще продължи напред в надпреварата.

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