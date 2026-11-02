Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Олимпиакос очаква Фурние обратно за мача с Цървена звезда

  • 2 ное 2026 | 17:41
  • 213
  • 0

Еван Фурние се очаква да се завърне в състава на Олимпиакос за предстоящото гостуване на Цървена звезда от 10-ия кръг на Евролигата. Това съобщи старши треньорът на гръцкия тим Йоргос Барцокас след неделната победа над Перистери в местното първенство с 91:62.

„Да, това е планът – той ще играе в петък. Като цяло, съдейки по тренировките, мисля, че се възстановява добре“, заяви наставникът.

Френският гард пропусна последните три срещи на Олимпиакос в Евролигата заради проблеми с рамото и коляното. Очакваното му завръщане ще даде на Барцокас още една опция в нападение за двубоя със сръбския тим, след дългосрочната контузия на Жан Монтеро и дисциплинарното наказанието на Тайлър Дорси.

До момента през сезона 33-годишният Фурние е изиграл шест мача в турнира. В тях той записва средно по 11,3 точки, 2,2 борби и 2,7 асистенции за около 24 минути на паркета.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Майкъл Портър Джуниър и Джулиъс Рандъл изведоха Бруклин Нетс до първи успех за сезона

Майкъл Портър Джуниър и Джулиъс Рандъл изведоха Бруклин Нетс до първи успех за сезона

  • 2 ное 2026 | 11:39
  • 447
  • 0
Никс и Рейнджърс се отделят на борсата

Никс и Рейнджърс се отделят на борсата

  • 2 ное 2026 | 11:24
  • 530
  • 0
Новобранецът Лендеборг изригна при победа на Голдън Стейт над Клипърс

Новобранецът Лендеборг изригна при победа на Голдън Стейт над Клипърс

  • 2 ное 2026 | 10:56
  • 1046
  • 0
Бостън надделя над Орландо след силна игра на Тейтъм и Джордж

Бостън надделя над Орландо след силна игра на Тейтъм и Джордж

  • 2 ное 2026 | 10:43
  • 487
  • 0
Феноменален Лука Дончич изведе Лейкърс до победа над Торонто

Феноменален Лука Дончич изведе Лейкърс до победа над Торонто

  • 2 ное 2026 | 10:30
  • 3435
  • 1
Везенков над всички при победа на Олимпиакос в Гърция

Везенков над всички при победа на Олимпиакос в Гърция

  • 2 ное 2026 | 06:57
  • 2744
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Ботев (Враца)

11-те на Черно море и Ботев (Враца)

  • 2 ное 2026 | 17:37
  • 1899
  • 3
СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

  • 2 ное 2026 | 17:57
  • 1621
  • 4
Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

  • 2 ное 2026 | 16:30
  • 11151
  • 93
Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

  • 2 ное 2026 | 14:46
  • 16708
  • 17
Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 18450
  • 83
Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

  • 2 ное 2026 | 10:16
  • 15056
  • 43