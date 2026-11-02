Олимпиакос очаква Фурние обратно за мача с Цървена звезда

Еван Фурние се очаква да се завърне в състава на Олимпиакос за предстоящото гостуване на Цървена звезда от 10-ия кръг на Евролигата. Това съобщи старши треньорът на гръцкия тим Йоргос Барцокас след неделната победа над Перистери в местното първенство с 91:62.

„Да, това е планът – той ще играе в петък. Като цяло, съдейки по тренировките, мисля, че се възстановява добре“, заяви наставникът.

Френският гард пропусна последните три срещи на Олимпиакос в Евролигата заради проблеми с рамото и коляното. Очакваното му завръщане ще даде на Барцокас още една опция в нападение за двубоя със сръбския тим, след дългосрочната контузия на Жан Монтеро и дисциплинарното наказанието на Тайлър Дорси.

До момента през сезона 33-годишният Фурние е изиграл шест мача в турнира. В тях той записва средно по 11,3 точки, 2,2 борби и 2,7 асистенции за около 24 минути на паркета.

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Снимки: Gettyimages