Панатинайкос подаде две жалби срещу Олимпиакос, иска наказание и за Барцокас

Панатинайкос сезира Евролигата заради транспаранти и скандирания по време на мача между Олимпиакос и Апоел Тел Авив в „Сунел Арена“. В отделна жалба до съдебния орган на гръцката лига „зелените“ поискаха дисциплинарни мерки срещу Олимпиакос и старши треньора му Йоргос Барцокас.

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В жалбата до Евролигата Панатинайкос посочва, че един от транспарантите е бил насочен срещу генералния мениджър на Апоел - Манос Пападопулос, чието име се спряга за президентския пост в Гръцката баскетболна федерация. Клубът съобщава и за обидни скандирания по адрес на Димитрис Янакопулос, за треньора на Апоел Димитрис Итудис и Деян Бодирога. Според „зелените“ привърженици на Олимпиакос са подканяли Тайрик Джоунс да „раздава юмруци“. От Панатинайкос настояват за допълнителна проверка, тъй като тези епизоди не са описани в протокола от двубоя.

Пред гръцката лига Панатинайкос обвинява Олимпиакос в „нападение срещу съдебните органи“. Клубът се позовава на изявление на съперника си след решението по случая с отнемането на две точки, с което Панатинайкос беше оправдан.

Искането за наказание на Барцокас е заради думите му след мача с Апоел, когато треньорът коментира наложената му от гръцката лига глоба от 50 000 евро.

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