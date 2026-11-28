Атаман отговори на „Екип“ след обвиненията в расизъм

Селекционерът на Турция Ергин Атаман защити изказването си за статута на Тарик Биберович и правилата на ФИБА за натурализираните баскетболисти. В публикация в Instagram треньорът отговори на френския спортен всекидневник „Екип“, който по думите му е определил коментарите му като расистки.

Спорът започна, след като Атаман даде за пример Франция и Испания. Той заяви, че двете страни са разчитали на баскетболисти с корени в бивши колонии и други държави, които ФИБА не смята за натурализирани. Селекционерът сравни техния статут с този на Биберович, който попада в категорията на натурализираните играчи, когато представлява Турция.

Спечелете незабравимо изживяване: гледайте Александър Везенков на живо в мега-дербито с ПАО

Атаман обясни, че иска да насочи вниманието към случая на баскетболиста, който по думите му има турски корени, играе в страната от дете и я чувства като своя. Треньорът защити и избора си на думи:

„Терминът „чернокож играч“, който използвах в изявлението си, е често срещан израз в нашата баскетболна терминология и не носи никакъв расистки подтекст.“

Атаман добави, че през 30-годишната си кариера е работил с баскетболисти от различни националности и самият той е бил обект на расизъм.

Френският национал и баскетболист на Олимпиакос Еван Фурние оспори сравнението с отбора на Франция от Олимпийските игри в Париж. В публикация в X той посочи, че единствен от състава Франк е роден извън Франция – в Белгия, откъдето се е преместил в Страсбург на тригодишна възраст.

„Какво, по дяволите, общо има цветът на кожата с националността? Ако си чернокож, не можеш ли да си французин?“, написа Фурние.

Гардът уточни, че не познава в подробности случая на Биберович. Той попита на каква възраст баскетболистът се е преместил в Турция и дали преди това е играл за юношеския национален отбор на Босна и Херцеговина. „Не мисля, че двете ситуации са еднакви“, добави Фурние.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/