Монтана 2003 и Рилски спортист постигнаха победи в 7-ия кръг

Отборите на Монтана 2003, Рилски спортист (Самоков) и Шампион 2006 постигнаха победи в седмия кръг на женското баскетболно първенство на България.

Шампионките от Монтана продължават без поражение от началото на сезона, след като надделяха над Славия с 85:66 (34:17, 29:13, 19:13, 3:23), записвайки шести пореден успех.

Домакините поведоха с 42 точки разлика в третия период, след което намалиха оборотите и съперничките им успяха да намалят пасива си в последните десет минути.

Най-полезна за победата беше Ндиома Кане с 20 точки, 7 борби и 5 асистенции. Борислава Денчева завърши с 15 точки, с 11 точки допринесе Ралица Кенарева. За "белите" се отличиха Даниел Миддълтън с 31 точки и Лидия Сиверио с 19 точки.

Рилски спортист разгроми като гост Локомотив София с 94:37 и остана на втора позиция, само на точка зад лидера Монтана, а Локомотив продължава без успех в шампионата.

Ивана Николова беше най-резултатна за тима от Самоков с 18 точки, с по 12 са Гергана Никова и Мари Кенембени, а 11 вкара Ивана Бонева. За столичанки Виктория Зелкова наниза 20 точки.

В столичното дерби Септември 97 отстъпи пред Шампион 2006 с 66:71 (20:16, 22:17, 5:19, 19:19). Двата тима са с актив от по две победи и четири поражения.

Срещи от седмия кръг на женското баскетболно първенство на България:

Локомотив София - Рилски спортист - 37:94 (5:21, 12:24, 9:26, 11:23)

Монтана 2003 - Славия - 85:66 (34:17, 29:13, 19:13, 3:23)

Септември 97 - Шампион 2006 - 66:71 (20:16, 22:17, 5:19, 19:19)

временно класиране:

1. Монтана 2003 6 6 0 548:366 12 точки

2. Рилски спортист 6 5 1 494:340 11

3. Берое Стара Загора 6 4 2 456:373 10

4. Славия 1913 6 2 4 419:438 8

5. Шампион 2006 6 2 4 375:463 8

6. Септември 97 6 2 4 370:480 8

7. Локомотив София 6 0 6 303:505 6

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