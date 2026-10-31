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Мартин Атанасов с 9 точки, Олимпиакос с втора поредна победа в Гърция

  • 31 окт 2026 | 22:08
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Мартин Атанасов с 9 точки, Олимпиакос с втора поредна победа в Гърция

Националът Мартин Атанасов и грандът Олимпиакос ОНЕКС (Пирея) записаха втори пореден успех от началото на сезона в гръцката Волей лига. Възпитаниците на Алберто Джулиани се наложиха с категоричното 3:0 (25:20, 25:17, 25:18) при визитата си на АОНС Милон в традиционно негостоприемната зала "Кроисос Персис" в Неа Смирни.

Така Олимпиакос е с 2 победи от 2 мача и 6 точки във временното класиране.

В следващия 3-и кръг Атанасов и компания са домакини на Флоисвос. Срещата е в събота (7 ноември) от 19,30 часа българско време.

Мартин Атанасов се представи отлично и завърши с 9 точки (3 блока, 50% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +3) за победата.

"Днес показахме отлична отборна игра. Тази зала е трудна и не винаги позволява да се играе качествен волейбол. Справихме се отлично на начален удар, посрещане, блок-защита – компоненти, върху които искахме да надградим. Вървим в правилната посока, макар че ни чака още много работа. Сезонът едва сега започва и съм много щастлив от чистата победа", сподели Атанасов след мача.

Най-резултатен за Олимпиакос стана американският национал с Джейк Хейнс с 14 точки (2 аса и 52% ефективност в атака - +9) за успеха.

Но за Най-полезен състезател (MVP) в срещата бе избран опитният италиански разпределител Микеле Баранович, който дирижираше атаката на „червено-белите“ с изключително разнообразие.

АОНС МИЛОН - ОЛИМПИАКОС (ПИРЕЯ) 0:3 (20:25, 17:17, 18:25)

МИЛОН: Ренет Ванкер, Фернандо Ернандес 10, Милад Ебадипур 8, Тийс Тер Хорст 9, Димитрис Теодосис 4, Либерман Агамез 6 - Спирос Велудис-либеро (Никос Дороватас, Минас Арапакис, Йоргос Маделидис)

Старши треньор: РАТКО ПЕРИС

ОЛИМПИАКОС: Микеле Баранович 1, Джейк Хейнс 14, МАРТИН АТАНАСОВ 9, Ерик Рьорс 13, Спенсър Хелдър 9, Вагелис Вайопулос 5 - Димитрис Цяврас-либеро (Матео Хасбала, Фриксос Коцакис, Димитрис Константинидис-либеро)

Старши треньор: АЛБЕРТО ДЖУЛИАНИ.

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