Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Еван Фурние призна, че е обмислял оттегляне от националния отбор на Франция

Еван Фурние призна, че е обмислял оттегляне от националния отбор на Франция

  • 19 авг 2026 | 16:56
  • 228
  • 0
Еван Фурние призна, че е обмислял оттегляне от националния отбор на Франция

Най-полезният баскетболист във Финалната четворка на Евролигата тази година с екипа на Олимпиакос Еван Фурние призна, че е обмислял отказване от националния тим на Франция.

„Мислех за това. Мина ми през ума, но все още обичам играта, така че решението беше доста бързо“, коментира Фурние за официалния сайт на Френската федерация по баскетбол.

„За съжаление, миналото лято не можах да се присъединя към отбора. Имах контузия на глезена. Но ми беше много трудно да кажа „не“. Нека не се заблуждаваме, Европейското първенство предлага по-голям шанс за златен медал от Световния шампионат или Олимпийските игри.

Това беше един вид жертва, защото не знам дали някога ще играя отново на ЕвроБаскет. Разбира се, искам да го спечеля, но не съм сигурен, че съм толкова нетърпелив да взема злато, колкото бях преди 5-6 години. Искам да се насладя на последните си мигове с тази фланелка и да помогна на тази млада група“, добави 33-годишният баскетболист, който е съотборник на родната суперзвезда Александър Везенков в гръцкия гранд.

За държавния тим на Франция предстоят квалификационни срещи за Световното първенство през 2027 година срещу Словения в Париж на 27 август и срещу Швеция в Стокхолм на 30 август.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

Ели Ндиайе се завърна в Реал Мадрид

Ели Ндиайе се завърна в Реал Мадрид

  • 17 авг 2026 | 15:57
  • 2165
  • 0
Джабари Паркър започва подготовка с Партизан

Джабари Паркър започва подготовка с Партизан

  • 15 авг 2026 | 15:57
  • 1960
  • 0
Реал Мадрид подписа с брата на Алекс Сар

Реал Мадрид подписа с брата на Алекс Сар

  • 15 авг 2026 | 15:10
  • 2071
  • 0
Олимпиакос подписа със сенегалско крило

Олимпиакос подписа със сенегалско крило

  • 13 авг 2026 | 18:44
  • 988
  • 0
Босът на Апоел със зашеметяваща оферта от 100 000 долара към Денис Родман

Босът на Апоел със зашеметяваща оферта от 100 000 долара към Денис Родман

  • 12 авг 2026 | 12:16
  • 2104
  • 0
АСВЕЛ взе официално бивш съотборник на Везенков

АСВЕЛ взе официално бивш съотборник на Везенков

  • 11 авг 2026 | 17:35
  • 1024
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

  • 19 авг 2026 | 15:06
  • 14309
  • 91
Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

  • 19 авг 2026 | 14:09
  • 9304
  • 34
Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

  • 19 авг 2026 | 13:04
  • 7585
  • 23
Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

  • 19 авг 2026 | 07:23
  • 38000
  • 38
Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

  • 19 авг 2026 | 06:17
  • 12673
  • 59
Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

  • 19 авг 2026 | 07:06
  • 13047
  • 0