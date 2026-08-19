Еван Фурние призна, че е обмислял оттегляне от националния отбор на Франция

Най-полезният баскетболист във Финалната четворка на Евролигата тази година с екипа на Олимпиакос Еван Фурние призна, че е обмислял отказване от националния тим на Франция.

„Мислех за това. Мина ми през ума, но все още обичам играта, така че решението беше доста бързо“, коментира Фурние за официалния сайт на Френската федерация по баскетбол.

„За съжаление, миналото лято не можах да се присъединя към отбора. Имах контузия на глезена. Но ми беше много трудно да кажа „не“. Нека не се заблуждаваме, Европейското първенство предлага по-голям шанс за златен медал от Световния шампионат или Олимпийските игри.

Това беше един вид жертва, защото не знам дали някога ще играя отново на ЕвроБаскет. Разбира се, искам да го спечеля, но не съм сигурен, че съм толкова нетърпелив да взема злато, колкото бях преди 5-6 години. Искам да се насладя на последните си мигове с тази фланелка и да помогна на тази млада група“, добави 33-годишният баскетболист, който е съотборник на родната суперзвезда Александър Везенков в гръцкия гранд.

За държавния тим на Франция предстоят квалификационни срещи за Световното първенство през 2027 година срещу Словения в Париж на 27 август и срещу Швеция в Стокхолм на 30 август.

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Снимки: Imago