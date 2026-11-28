Виртус Болоня отчете загуба от 15,1 млн. евро за годината

Виртус Болоня завърши 2026 г. със финансова загуба от 15,1 млн. евро. Според „ Corriere di Bologna“ собственикът Масимо Занети е вложил около 15 млн. евро през последните осем месеца, за да може клубът да покрива текущите си задължения.

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Финансовите затруднения засегнаха и регистрацията на отбора в италианското първенство. През януари Виртус не покри две от трите финансови изисквания за участие в лигата. Клубът успя да уреди регистрацията си след намесата на Занети.

За годината Виртус отчита 14,6 млн. евро приходи и 29,3 млн. евро разходи. Въпреки предприетите икономии прогнозата за 2027 г. е за нова загуба от 10 млн. евро. Очаква се клубът да има нужда от финансиране в размер на 22 млн. евро и отново да разчита основно на Занети, който държи 99,7% от акциите.

В Болоня очакват преместването в „Унипол Хол“ да увеличи приходите от домакинските мачове. Новата зала разполага с 10 500 места. Първият официален мач на Виртус в нея е насрочен за 11 декември, когато тимът ще посрещне Макаби (Тел Авив) в 16-ия кръг на Евролигата.

Италианският тим заема 14-ото място в турнира с шест победи и осем загуби.

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