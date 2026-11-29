Хюстън не остави шансове на Филаделфия

Алперен Шенгюн и Амен Томпсън записаха общо 41 точки, 12 борби и 9 асистенции, а домакините от Хюстън Рокетс постигнаха убедителна победа със 131:93 над Филаделфия, които бяха сериозно отслабени от липсата на основни играчи.

Шенгюн завърши с 21 точки, 7 борби и 4 асистенции, докато Томпсън добави 20 точки, 5 борби и 5 асистенции. Двамата заедно реализираха 17 от 26 стрелби за Хюстън, като отборът постигна 59,3% успеваемост при стрелбата от игра, включително 17 успешни опита от 35 стрелби (48,6%) зад линията за три точки.

Филаделфия бяха без основните си играчи в предна линия – ЛеБрон Джеймс (проблеми с гърба), Джейлън Браун (контузия в задното бедро) и Джоел Ембийд (травма на стъпалото). Тайрийз Макси записа 17 точки и 7 асистенции, а Ви Джей Еджкомб добави 14 точки и 7 асистенции.

Келел Уеър отбеляза рекордните в кариерата си 30 точки и добави 13 борби, помагайки на Милуоки Бъкс да победи гостуващия Оклахома Сити Тъндър със 119:111.

Бъкс прекъсна серията си от две поредни загуби, въпреки че в състава липсваха тримата най-резултатни играчи на тима – Тайлър Хиро (22,2 точки средно на мач), Хайме Хакес-младши (14,5) и Кайл Кузма (12,5). Освен това, центърът Майлс Търнър напусна играта заради разтежение на връзките на дясното коляно.

Шай Гилджъс-Александър стана най-резултатният играч в мача с 31 точки, към които добави и 8 асистенции за Оклахома, за които това бе четвърто поредно поражение. Аджай Мичъл записа 21 точки и 6 асистенции за състава на Тъндър.

Матас Бузелис отбеляза 22 точки, включително решителен кош от поднасяне в последната минута, а Чикаго успя да навакса пасив от 17 точки от първото полувреме и да победи гостуващия тим на Индиана със 108:107. Бъди Хийлд записа 19 точки и 8 асистенции, а Трей Джоунс добави 19 точки – най-доброто му постижение за сезона за Булс, които спечелиха три поредни срещи и шест от последните си девет.

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