Силвен Франсиско: Без офертата на АСВЕЛ вероятно щях да остана в Жалгирис

Гардът на Панатинайкос Силвен Франсиско разкри защо през лятото е решил да напусне Жалгирис след най-силния сезон в кариерата си. В интервю за "BasketNews" 29-годишният французин заяви, че вероятно е щял да остане в Каунас, ако Тони Паркър не го е убедил да стане част от проекта му в АСВЕЛ.

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Франсиско изведе Жалгирис до петото място в редовния сезон на Евролигата и до участие в плейофите, а самият той бе избран в идеалната петица на турнира. През лятото гардът обмислял и възможността да заиграе в НБА, като през цялото време държал литовския клуб в течение на плановете си.

„Честно казано, Жалгирис щеше да е първият ми избор. Имах оферти от Дубай, АСВЕЛ и Панатинайкос, но за мен Жалгирис беше на първо място. Казах на агента си: „Да, имаме оферта, но трябва да уведомим Жалгирис“, разказа Франсиско.

В крайна сметка го привлякла възможността да играе водеща роля във френски клуб и да остави следа с него в Евролигата. „Хората смятаха, че е лудост, но аз разбирах какво иска да постигне Тони Паркър“, обясни той.

Франсиско подписа с АСВЕЛ, но след сериозно съкращаване на бюджета на клуба се озова в Атина. Там той сключи тригодишен договор с Панатинайкос и бързо се утвърди като един от основните играчи на отбора.

След 14 кръга атинския отбор заема третото място в Евролигата с 10 победи и 4 загуби. Франсиско записва средно по 12,5 точки, 4,5 асистенции и 2,4 борби на мач.

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