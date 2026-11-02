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Везенков над всички при победа на Олимпиакос в Гърция

  • 2 ное 2026 | 03:57
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Везенков над всички при победа на Олимпиакос в Гърция

Александър Везенков записа 23 минути на паркета и реализира 21 точки и 7 борби при победата на клубния си Олимпиакос с 91:62 над Перистери в мач от петия кръг на Баскет Лига в Гърция.

Българинът бе най-резултатен за своя тим, а другият наш национал - Коди Милър-Макинтайър, вкара 8 точки, овладя 2 борби и направи 4 асистенции.

Олимпиакос продължава да е безгрешен с актив от 5-0, но тимът е на трето място в класирането. Това е така, защото Везенков и компания получиха наказание с отнемане на две точки и те имат осем пункта, а не десет, както би следвало.

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