Флик: Срещу ПСЖ и Реал резултатите можеха да са различни, можем да се борим за Ла Лига и ШЛ

Треньорът на Барселона Ханзи Флик застана пред медиите преди домакинството срещу Астън Вила от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Той говори за актуалните теми около отбора, състоянието на състава и предстоящия съперник.

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Наставникът на каталунците коментира кадровите липси в отбраната и ролята на отделни играчи: „Имаме четирима отсъстващи в дефанзивен план, което не е лесно за управление. Срещу Алавес обаче всички помогнаха – включително Фариняс и Де Йонг направиха крачка напред. Очаквам Ерик Гарсия, Кунде и Кристенсен да са напълно готови след паузата за националните отбори. За Кристенсен трябва да проявим търпение. Той проведе позиционни занимания, чувства се добре, но ще изчакаме до уикенда".

🚨 Hansi Flick: "Criticism after the two defeats against big teams? No, this is reality. Things are the way they are, and we have to show what we're capable of." "We've given our best, and there are no excuses. The results are different, but our level remains the same. I don't like looking back; what's important is the next match, first against Aston Villa and then against Atlético." "We have the ability to reach our goals. Nothing has changed, and we work hard every day. It's normal; football is all about these kinds of things. If I were in your shoes, I'd talk about the defeats and our weaknesses too. It's only natural." — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 2, 2026

Запитан дали последните поражения помрачават добрия баланс от единадесет победи, Флик подчерта, че отборът продължава да гледа напред: „Това е реалността и не ме изненадва, че медиите се фокусират върху загубите. Срещу ПСЖ и Реал Мадрид обаче бяхме на същото ниво и резултатите можеха да бъдат съвсем различни. Не обичам да се връщам назад, а да гледам към предстоящите мачове. Притежаваме нужното качество, за да се борим за титлата в Ла Лига и Шампионската лига, и работим именно за да пишем история. Загубите не променят посоката ни".

Германският специалист изрази голямото си уважение към мениджъра на Астън Вила Унай Емери и стила на игра на английския тим: „Емери е един от най-добрите треньори в Европа. Много ми харесва начинът, по който играе неговият отбор – действат с увереност при разиграването и изнасянето на топката, а дефанзивната им структура е отлична. Имат напълно ясна идея на терена. Джаксън се намира на невероятно високо ниво. Очаква ни труден двубой срещу силен съперник.“

Запитан за използването на Рафиня като централен нападател, Флик отговори: „Справя се на фантастично ниво и притежава качества, които са изключително полезни за нас. Той е изключително концентриран, разчита свободните пространства и се адаптира отлично. Той е нашият капитан и демонстрира класата си от старта на сезона.“

🚨 Hansi Flick on Alejandro Balde: "It’s normal for a player to lose confidence when he’s not playing, but Balde is doing a great job in every training session." "In the end, we have to decide who plays. João Cancelo is performing at an excellent level and we must choose what’s best for the team. This happens with all players." "We have to focus on the team’s interests and make all decisions based on that. I’ve spoken with him and explained that it’s something normal. I have a tremendous amount of respect for Balde and I try to help him regain confidence in himself, that’s what the coaching staff should do. He’s trying to get back to his best level and I’m happy for him." — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 2, 2026

"Ситуацията с Балде? Напълно нормално е, когато играеш по-малко, да губиш увереност. В същото време Жоао Кансело показва отлична форма. Говорих с Балде – той е млад, много скромен и трудолюбив. Ще му помогна да си върне пълната увереност", добави германският специалист.

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Снимки: Imago