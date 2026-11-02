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Флик: Срещу ПСЖ и Реал резултатите можеха да са различни, можем да се борим за Ла Лига и ШЛ

  • 2 ное 2026 | 15:37
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Треньорът на Барселона Ханзи Флик застана пред медиите преди домакинството срещу Астън Вила от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Той говори за актуалните теми около отбора, състоянието на състава и предстоящия съперник.

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Наставникът на каталунците коментира кадровите липси в отбраната и ролята на отделни играчи: „Имаме четирима отсъстващи в дефанзивен план, което не е лесно за управление. Срещу Алавес обаче всички помогнаха – включително Фариняс и Де Йонг направиха крачка напред. Очаквам Ерик Гарсия, Кунде и Кристенсен да са напълно готови след паузата за националните отбори. За Кристенсен трябва да проявим търпение. Той проведе позиционни занимания, чувства се добре, но ще изчакаме до уикенда".

Запитан дали последните поражения помрачават добрия баланс от единадесет победи, Флик подчерта, че отборът продължава да гледа напред: „Това е реалността и не ме изненадва, че медиите се фокусират върху загубите. Срещу ПСЖ и Реал Мадрид обаче бяхме на същото ниво и резултатите можеха да бъдат съвсем различни. Не обичам да се връщам назад, а да гледам към предстоящите мачове. Притежаваме нужното качество, за да се борим за титлата в Ла Лига и Шампионската лига, и работим именно за да пишем история. Загубите не променят посоката ни".

Германският специалист изрази голямото си уважение към мениджъра на Астън Вила Унай Емери и стила на игра на английския тим: „Емери е един от най-добрите треньори в Европа. Много ми харесва начинът, по който играе неговият отбор – действат с увереност при разиграването и изнасянето на топката, а дефанзивната им структура е отлична. Имат напълно ясна идея на терена. Джаксън се намира на невероятно високо ниво. Очаква ни труден двубой срещу силен съперник.“

Запитан за използването на Рафиня като централен нападател, Флик отговори: „Справя се на фантастично ниво и притежава качества, които са изключително полезни за нас. Той е изключително концентриран, разчита свободните пространства и се адаптира отлично. Той е нашият капитан и демонстрира класата си от старта на сезона.“

"Ситуацията с Балде? Напълно нормално е, когато играеш по-малко, да губиш увереност. В същото време Жоао Кансело показва отлична форма. Говорих с Балде – той е млад, много скромен и трудолюбив. Ще му помогна да си върне пълната увереност", добави германският специалист.

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Снимки: Imago

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