Антъни Гордън: Започнах силно в Барселона, но мога и още по-добре

Привлеченият през лятото Антъни Гордън се вписа отлично в състава на Барселона и вече има директно осем голови приноса - три попадения и пет асистенции. Програмата на тима продължава със сблъсък с английски съперник в лицето на Астън Вила, като мачът от Шампионската лига е във вторник вечер на “Камп Ноу”. Английският нападател е амбициран да продължи да става все по-силен футболист. Ето какво заяви той на пресконференцията преди срещата.

Три гола и пет асистенции. Как оценяваш адаптацията си и в каква посока искаш да се подобриш?

По десетобалната система бих си дал 7 или 7,5. Започнах доста добре, като се има предвид огромната промяна – нова държава и нов отбор, както за мен, така и за семейството ми. Стартът ми е добър, но мога да дам още повече. Ще ми трябва време, за да се установя напълно, но когато това се случи, ще видите най-доброто от мен.

Какво мислиш за Астън Вила на Емери?

Играл съм няколко пъти срещу тях и в момента се намират в добра форма. Винаги са добре организирани и изчакват подходящия момент. Ще бъде предизвикателство, но нямам търпение за утрешния мач.

Как приемаш конкуренцията с Адейеми и кой ти помага най-много да се адаптираш както на терена, така и извън него?

Състезавам се със самия себе си, а не с някой друг. Не се вглеждам в представянето на останалите. Опитвам се да давам най-доброто от себе си, независимо колко игрово време получавам. Що се отнася до адаптацията, всички са страхотни хора. Отборът е млад и е чудесно да бъдеш част от такъв клуб. Разчитам на момчетата, които говорят английски, като Ерик, но всъщност бих казал, че се подкрепям от всички.

Работиш ли върху психическата си подготовка преди мачовете? Как го правиш?

Да бъдеш постоянен е огромно предизвикателство както във футбола, така и в живота. Трудно е. Опитвам се да правя нещата, които ми помагат. Изграждането на добра рутина, четенето на книги, даването на максимума в тренировките… Всичко това ме прави по-добър. Предизвикателството да бъда тук, в Барселона, е различно – тук се боря за всеки трофей. Наслаждавал съм се на всички преживявания в отборите, за които съм играл, но борбата за титли е още по-хубаво усещане, а този клуб ми дава тази възможност.

Върху какво работиш най-много, за да се подобриш като футболист?

Бих казал, че винаги изисквам от себе си едно и също – да вкарвам или да асистирам във всеки мач. Искам да бъда играчът, който може да промени хода на двубоя. Смятам, че мога да правя повече и да бъда по-егоистичен. Понякога подавам твърде често, вместо да стрелям или да опитам да преодолея съперник с дрибъл. Тук съм, за да помагам на отбора и да спечеля възможно най-много трофеи.

Двата отбора, които победиха Барселона, на по-високо ниво ли са от вас?

Не смятам, че са по-добри от нас. Трябва да поемем отговорност за двете поражения, но съперниците не са на по-високо ниво. Ние сме страхотен отбор и можем да победим всеки. ПСЖ почива през уикенда и това им даде сериозно предимство. Що се отнася до Реал Мадрид, смятам, че трябваше да спечелим. Владеехме повече топката, създадохме по-добрите положения, но нещо не ни достигна и това ни коства победата. Извличаме поуки, за да се подобрим, но обожавам да играя в такива мачове.

Можеш ли да разкажеш какво е усещането да се адаптираш към качествата на футболистите на Барселона?

Трудно е, защото въпросът не опира до тях. Все още свиквам с особеностите на играта, със стила на отбора и с това какви подавания мога да очаквам от съотборниците си. Тук съм от три месеца и се адаптирам добре, но все още мога да дам много повече и с времето ще успея да го покажа.

Какво те изненада най-много в града и клуба и кое ти направи най-силно културно впечатление?

Всичко е много различно. Адаптацията играе важна роля и не е лесна, но съм голям късметлия, че попаднах в толкова прекрасна страна. Хората са много близки и съотборниците ми нямат голямо его. Всички ме приеха с отворени обятия. Те са на изключително високо ниво, но същевременно остават скромни.

Какво е усещането от връзката ти с привържениците?

Обожавам я. Във футбола едни играчи идват, други си тръгват. Такъв е животът. Досега хората накараха мен и семейството ми да се чувстваме изключително щастливи само за три месеца. Това ме кара да искам да давам още повече за този клуб и за тях. Показват ми толкова много любов и привързаност и се надявам да им се отплатя с трофеи.

The winning team. https://t.co/gccbuumAlq — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 1, 2026

Може ли да сравниш нещо от преживяното с Барселона с мача ти срещу Мексико на Световното първенство? И какво си спомняш от момента с Агире?

За мен този мач все още е най-добрият в живота ми заради контекста и напрежението. Стадионът, надморската височина, атмосферата… Никога не бях чувал толкова силен шум от трибуните. А и спечелихме, въпреки че играхме с човек по-малко. Това преживяване винаги ще остане с мен. Що се отнася до треньора, взаимодействието ни беше много приятно. Беше забавно, просто шега в конкретния момент. Именно напрежението направи ситуацията толкова специална. Той е страхотен човек и ще му подпиша каквото пожелае.

Каза, че в Англия не оценяват стила ти на игра. Мотивира ли те допълнително възможността да се изправиш срещу английски отбор?

Когато го казах, нямах предвид, че хората ме разбират погрешно. Просто в предишния ми отбор не виждаха как качествата ми изпъкват. Играл съм в много различни отбори и това помага на хората да оценят по-добре стила ми на игра. Винаги съм мотивиран и се старая да бъда един и същ във всеки мач. Фактът, че съперникът е английски отбор, не ме мотивира допълнително.

Какви книги четеш?

Чета още от малък. Различни жанрове – художествена литература, както и книги, които могат да ми помогнат в живота. Търся неща, които да ме откъснат от ежедневието и да ми бъдат полезни в конкретния момент. В TikTok умът ти постоянно е зает с различни неща. Четенето, медитацията или разходките ми помагат да се успокоя, да се наслаждавам на заобикалящата ме среда и на живота си. Когато си постоянно под въздействието на допамина, губиш връзка с онова, което наистина има значение.

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