Десислав Дяков: Тотално ги надиграхме, резултатът се разви зле за нас

Бенковски (Исперих) победи у дома едноименния тим на Аксаково с 4:1. Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Бенковски срази Аксаково

Десислав Дяков, играещ пом.треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Тотално ги надиграхме, колкото и красноречиво да звучи след този резултат. Имахме около 10 точни удара и още толкова неточни. Много сме доволни от момчетата от гледна точка на това, което показаха като игра. Теренът в Исперих е много хубав, позволява да се играе футбол и играха доста добре. Просто резултатът се разви зле за нас, защото ни отбелязаха още в четвъртата минута. След това ги натискахме до края на полувремето, но не успяхме да изравним. В четвъртата минута на второто полувреме ни отбелязаха втори гол. Хванаха ни на контри и ни наказаха. Като стана 2:1 имахме около 10 минути да изравним, но вместо това почти веднага стана 3:1 и нашите момчета вече рухнаха психически. Техният отбор си изигра много правилно тактически срещата, използваха си опита. Стана си много хубав, спортсменски мач, без грубости. Съдиите бяха на ниво. Гледаме напред и продължаваме да работим за следващия мач“.

Снимки: fcaksakovo.com и fcbenkovskiisperih.com

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