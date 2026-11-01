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Димитър Трендафилов: Трудна победа, резултатът лъже

  • 1 ное 2026 | 10:42
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Димитър Трендафилов: Трудна победа, резултатът лъже

Бенковски (Исперих) победи с 4:1 Аксаково в мач от 12 кръг на Североизточната Трета лига. Ето какво каза след края на мача старши треньорът на победителите Димитър Трендафилов.

„Трудна победа, резултатът малко лъже, защото гостите ни дадоха сериозен отпор. Важно е обаче, че победихме и този успех идва много навреме след загубата от дубъла на Черно море“, коментира старши треньорът пред официалния сайт на Бенковски (Исперих).

„Вкарахме ранен гол, но след това някак не успяхме да си осигурим спокойствие с второ попадение. Истината е, че отборът на Аксаково се нагоди по-добре в мача и на моменти игра и по-добре от нас“, добави наставникът.

„Още веднъж се потвърждава фактът, че няма лесни мачове и лесни противници. Можеш да мислиш, че ще победиш по-леко даден противник, но ако не подходиш сериозно и отговорно, веднага може да бъдеш наказан“, завърши Димитър Трендафилов.

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