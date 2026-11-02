Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Мексико Сити, която беше спечелена от Макс Верстапен с Ред Бул, който триумфира пред Люис Хамилтън с Ферари и новия шампион Андреа Кими Антонели с Мерцедес:
Мерцедес – 630 точки
Ферари – 504
Ред Бул – 380
Макларън – 371
Рейсинг Булс – 104
Алпин – 74
Хаас – 30
Ауди – 23
Уилямс – 12
Астън Мартин – 7
Кадилак – 0
Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg