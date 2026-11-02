Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Мексико Сити, която беше спечелена от Макс Верстапен с Ред Бул, който триумфира пред Люис Хамилтън с Ферари и новия шампион Андреа Кими Антонели с Мерцедес:

Мерцедес – 630 точки Ферари – 504 Ред Бул – 380 Макларън – 371 Рейсинг Булс – 104 Алпин – 74 Хаас – 30 Ауди – 23 Уилямс – 12 Астън Мартин – 7 Кадилак – 0

Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1

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Снимки: Sportal.bg