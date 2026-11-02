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Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити

  • 2 ное 2026 | 00:47
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Пълно класиране при отборите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Мексико Сити, която беше спечелена от Макс Верстапен с Ред Бул, който триумфира пред Люис Хамилтън с Ферари и новия шампион Андреа Кими Антонели с Мерцедес:

  1. Мерцедес – 630 точки

  2. Ферари – 504

  3. Ред Бул – 380

  4. Макларън – 371

  5. Рейсинг Булс – 104

  6. Алпин – 74

  7. Хаас – 30

  8. Ауди – 23

  9. Уилямс – 12

  10. Астън Мартин – 7

  11. Кадилак – 0

Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1
Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1
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Снимки: Sportal.bg

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