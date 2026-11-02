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Оскар Пиастри и пилотите на Алпин с наказания след финала в Мексико

  • 2 ное 2026 | 13:04
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Общо трима пилоти получиха наказания след финала на състезанието за Гран При на Мексико Сити, които промениха облика на зоната на точките на „Ерманос Родригес“.

Първият санкциониран състезател беше завършилият седми Оскар Пиастри. Австралиецът получи наказание от 10 секунди заради инцидента с Арвид Линдблад в началото на 59 обиколка, която доведе до отпадането на британския състезател на Рейсинг Булс.

Другите пилоти, които отнесоха наказания, бяха състезателите на Алпин Франко Колапинто и Пиер Гасли, които финишираха съответно осми и десети. Колапинто беше наказан с 10 секунди заради игнориране на жълт флаг, докато Гасли отнесе санкция от 30 секунди за сходно нарушение. Причината наказанието на французина да е по-високо е фактът, че той не се е съобразил с двоен жълт флаг, което води наказание от 10-секунден престой в бокса, което след финала се трансформира в 30-секундна санкция.

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След тези наказания Пиастри се смъква на 13-та позиция, Колапинто на 15-та, а Гасли на 17-та. Лиам Лоусън, Габриел Бортолето, Исак Хаджар и дебютантът Рио Хиракава пък са пилотите, които оформят последните четири позиции в зоната на точките след тези размествания.

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Снимки: Gettyimages

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