Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Мексико Сити, в която Андреа Кими Антонели завърши трети зад Макс Верстапен и Люис Хамилтън, с което си гарантира световната титла:

Андреа Кими Антонели – 380 точки Макс Верстапен – 261 Люис Хамилтън – 259 Джордж Ръсел – 250 Шарл Леклер – 245 Ландо Норис – 221 Оскар Пиастри – 150 Исак Хаджар – 105 Лиам Лоусън – 79 Пиер Гасли – 43 Арвид Линдблад – 38 Франко Колапинто – 31 Оливър Беарман – 23 Нико Хюлкенберг – 13 Габриел Бортолето – 10 Естебан Окон – 7 Фернандо Алонсо – 7 Карлос Сайнц – 7 Алекс Албон – 5 Юки Цунода – 1 Ланс Строл – 0 Валтери Ботас – 0 Рио Хиракава – 0 Серхио Перес – 0

Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1

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Снимки: Sportal.bg