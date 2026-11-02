Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Мексико Сити

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Мексико Сити, в която Андреа Кими Антонели завърши трети зад Макс Верстапен и Люис Хамилтън, с което си гарантира световната титла:
Андреа Кими Антонели – 380 точки
Макс Верстапен – 261
Люис Хамилтън – 259
Джордж Ръсел – 250
Шарл Леклер – 245
Ландо Норис – 221
Оскар Пиастри – 150
Исак Хаджар – 105
Лиам Лоусън – 79
Пиер Гасли – 43
Арвид Линдблад – 38
Франко Колапинто – 31
Оливър Беарман – 23
Нико Хюлкенберг – 13
Габриел Бортолето – 10
Естебан Окон – 7
Фернандо Алонсо – 7
Карлос Сайнц – 7
Алекс Албон – 5
Юки Цунода – 1
Ланс Строл – 0
Валтери Ботас – 0
Рио Хиракава – 0
Серхио Перес – 0
Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg