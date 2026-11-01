Мартин Александров: Можем само да поздравим момчетата

Един от членовете на Управителния съвет на ФК Димитровград 1947 Мартин Александров сподели мнението си след категоричния успех с 4:1 над Гигант (Съединение).

„Можем само да поздравим момчетата, да си починат хубаво и дано през следващата седмица да се раздадат по същия начин срещу Атлетик (Куклен). Няма какво повече да кажем след този мач“, каза Александров след двубоя.

След три поредни успеха Димитровград се изкачи до 10 място в класирането.

„Засега са си в нормата спрямо поставения план“, добави Мартин Александров.

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