Манев: През цялото време бяхме по-добрият отбор

Старши треньорът на Димитровград Тодор Манев говори след победата на тима с 3:0 като гост на Левски (Карлово).

"През цялото време бяхме по-добрият отбор. Но сега трябва да затвърдим това представяне и като домакини“, каза Манев след триумфа.

Тимът записа втора поредна победа, а сега му предстоят две поредни домакинства – срещу Гигант (Съединение) и Атлетик (Куклен).

"Дано да свършим работа и в следващите мачове. Днес съм доволен от себераздаването на всички момчета. Два от головете ги вкараха и хора от пейката, което също трябва да го отбележим. Много беше важно да опитаме да спечелим този мач на всяка цена“, добави наставникът на димитровградчани.

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