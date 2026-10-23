Тодор Манев: Левски тръгна нагоре

Утре едноименния тим на Димитровград играе в Карлово с местния Левски. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Хубавата победа в последния ни мач внесе настроение. Тя обаче вече е история. Абсурд е да си позволим отпускане. Трудните изпитания следват. Продължаваме мач за мач. От нас зависи, какво ще направим. В Карлово няма какво да губим. Естествено, ще търсим точки. Очаквам здрав мач, защото Левски също тръгна нагоре“, коментира пред Sportal.bg Тодор Манев, треньор на димитровградчани.

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