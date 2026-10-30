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Тодор Манев: Настройваме се за тежка битка

  • 30 окт 2026 | 07:44
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Тодор Манев: Настройваме се за тежка битка

Утре едноименния тим на Димитровград приема Гигант (Съединение). Срещата е от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„От началото на сезона, Гигант даде да се разбере, че съперниците трябва да се съобразяват с него. Подготвяхме се много сериозно. Настройваме се за тежка битка. Борим се за всяка точка. Искаме максимума от мача. Ако демонстрираме, това, което показахме в някои от предишните срещи, шансовете ни да успеем са реални“, коментира пред Sportal.bg Тодор Манев, треньор на димитровградчани.

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