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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Малайзия

  • 1 ное 2026 | 10:00
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Малайзия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Малайзия, която беше спечелена от Марк Маркес, който триумфира на „Сепанг“ пред Педро Акоста и Алекс Маркес:

  1. Марк Маркес – 399 точки

  2. Хорхе Мартин – 355

  3. Марко Бедзеки – 332

  4. Педро Акоста – 295

  5. Ай Огура – 278

  6. Фабио Ди Джанантонио – 265

  7. Раул Фернандес – 236

  8. Алекс Маркес – 197

  9. Франческо Баная – 173

  10. Енеа Бастианини – 134

  11. Фермин Алдегер – 125

  12. Брад Биндър – 118

  13. Лука Марини – 117

  14. Фабио Куартараро – 79

  15. Диого Морейра – 78

  16. Франко Морбидели – 65

  17. Йоан Зарко – 51

  18. Жоан Мир – 33

  19. Джак Милър – 31

  20. Алекс Ринс – 29

  21. Топрак Разгатлиоглу – 18

  22. Маверик Винялес – 14

  23. Икер Лекуона – 11

  24. Аугусто Фернандес – 6

  25. Пол Еспаргаро – 5

  26. Сомкиат Чантра – 3

  27. Такааки Накагами – 3

  28. Кал Кръчлоу – 0

  29. Йонас Фолгер – 0

  30. Лоренцо Савадори – 0

  31. Микеле Пиро – 0

  32. Алейш Еспаргаро – 0

Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP
Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP
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Снимки: Sportal.bg

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