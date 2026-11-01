Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Малайзия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Малайзия, която беше спечелена от Марк Маркес, който триумфира на „Сепанг“ пред Педро Акоста и Алекс Маркес:

Марк Маркес – 399 точки Хорхе Мартин – 355 Марко Бедзеки – 332 Педро Акоста – 295 Ай Огура – 278 Фабио Ди Джанантонио – 265 Раул Фернандес – 236 Алекс Маркес – 197 Франческо Баная – 173 Енеа Бастианини – 134 Фермин Алдегер – 125 Брад Биндър – 118 Лука Марини – 117 Фабио Куартараро – 79 Диого Морейра – 78 Франко Морбидели – 65 Йоан Зарко – 51 Жоан Мир – 33 Джак Милър – 31 Алекс Ринс – 29 Топрак Разгатлиоглу – 18 Маверик Винялес – 14 Икер Лекуона – 11 Аугусто Фернандес – 6 Пол Еспаргаро – 5 Сомкиат Чантра – 3 Такааки Накагами – 3 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0 Алейш Еспаргаро – 0

Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg