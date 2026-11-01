Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Малайзия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Малайзия, която беше спечелена от Марк Маркес, който триумфира на „Сепанг“ пред Педро Акоста и Алекс Маркес:
Марк Маркес – 399 точки
Хорхе Мартин – 355
Марко Бедзеки – 332
Педро Акоста – 295
Ай Огура – 278
Фабио Ди Джанантонио – 265
Раул Фернандес – 236
Алекс Маркес – 197
Франческо Баная – 173
Енеа Бастианини – 134
Фермин Алдегер – 125
Брад Биндър – 118
Лука Марини – 117
Фабио Куартараро – 79
Диого Морейра – 78
Франко Морбидели – 65
Йоан Зарко – 51
Жоан Мир – 33
Джак Милър – 31
Алекс Ринс – 29
Топрак Разгатлиоглу – 18
Маверик Винялес – 14
Икер Лекуона – 11
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 5
Сомкиат Чантра – 3
Такааки Накагами – 3
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Алейш Еспаргаро – 0
Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg