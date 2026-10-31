Скандални наказания грозят пилотите в MotoGP

Шефовете на MotoGP продължават да притискат пилотите и отборите в световния шампионат, които нямат желание да пътуват другата седмица за Катар за следващия старт от сезон 2026.

Според информация на motorsport.com, ситуацията е ескалирала до толкова високо ниво, че пилотите са получили ултиматум на „Сепанг“, където този уикенд се провежда Гран При на Малайзия.

Not the weekend @88jorgemartin had hoped for, but recovery comes first 🫶 #MalaysianGP🇲🇾 https://t.co/9kLV7mBbPM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026

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Според него, ако някой пилот не се появи в Доха в петък, то той ще получи забрана да стартира в последните два старта за сезона в Португалия и Валенсия. Ако това се потвърди, MotoGP ще маркира началото на ерата на Либърти Медия с грандиозен скандал.

MotoGP и ФИМ притискат от друга страна и отборите в шампионата, за да наложат финансови санкции на всеки пилот, който реши да не пътува за Катар. А ФИМ отделно плаши пилотите със спортни наказания, които могат да засегнат и следващия сезон, като например, забрана за участие в състезания.

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В този спор пилотите остават изолирани, тъй като срещу тях се оформи фронт, в който влизат отборите, носителят на търговските права на MotoGP и ФИМ, а властите в Катар са дали „необходимите гаранции“, че състезателният уикенд може да протече нормално. Също така, домакините са уверили Либърти Медия и ФИМ, че ако напрежението се покачи и има военни действия, участниците и екипите ще получат защита.

Повечето държави, които имат граждани, работещи в MotoGP, включително и пилоти, вече ги посъветваха да не пътуват за Катар, но все още няма забрана за такива пътувания.

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Снимки: Gettyimages